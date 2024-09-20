"لا شيء يعمل على ريد بُل" في ظلّ معاناة فيرستابن من متاعب جديدة

قال فريق ريد بُل أنّه "لا شيء يعمل" على سيارته للفورمولا 1 ضمن جائزة سنغافورة الكبرى بعد تجارب مخيّبة اليوم الجمعة.

انتهى المطاف بسيرجيو بيريز في المركز الثامن في الترتيب العام في الحصّة الثانية، بينما اقتصر ماكس فيرستابن على المركز الـ 15 – على بُعد أكثر من 1.2 ثانية عن لاندو نوريس صاحب الزمن الأسرع وغريمه على اللقب.

ويُتفهّم أنّ المشكلة الأساسيّة التي واجهها الفريق هي افتقارٌ كاملٌ للتماسك، حيث يُعتقد بأنّ سببه عدم قدرة سائقَيه على إيصال حرارة الإطارات إلى المجال المثالي.

كما لم يكن من المساعد في حالة فيرستابن اختبار ريد بُل لسيارته بإعدادات منخفضة الارتكازيّة، وهو ما كان له تأثيرٌ على الأداء العام للسيارة وكذلك الطاقة التي يتمّ توليدها في الإطارات.

وبحديثه في نهاية اليوم، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل: "لا شيء يعمل على سيارة ماكس. لم يحصل على أيّ تماسك على إطارات سوفت ولا هارد، ولم يكن هناك أيّ تماسك على الإطلاق".

من جانبه قال فيرستابن: "لم نحصل على أيّ تماسك بالشكل الذي أردناه على الإطارات، لذا شعرت كما لو أنّنا ننزلق كثيرًا. تسبّب لنا ذلك في مشاكل معيّنة في الحصّة الثانية التي لم تكن إيجابيّة لنا".

وأضاف: "عانينا على المطبّات والحفف الجانبيّة، لكنّ الأمر تعلّق أكثر بالتماسك العام على الإطارات. سنقوم بتحليل البيانات ورؤية ما يُمكننا تحسينه على صعيد الأداء في السيارة والإطارات كي نتحسّن قبل التصفيات".