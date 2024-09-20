"لا شيء يعمل على ريد بُل" في ظلّ معاناة فيرستابن من متاعب جديدة
ترك افتقارٌ كبيرٌ للتماسك فريق ريد بُل منصدمًا ضمن مجريات جائزة سنغافورة الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
قال فريق ريد بُل أنّه "لا شيء يعمل" على سيارته للفورمولا 1 ضمن جائزة سنغافورة الكبرى بعد تجارب مخيّبة اليوم الجمعة.
انتهى المطاف بسيرجيو بيريز في المركز الثامن في الترتيب العام في الحصّة الثانية، بينما اقتصر ماكس فيرستابن على المركز الـ 15 – على بُعد أكثر من 1.2 ثانية عن لاندو نوريس صاحب الزمن الأسرع وغريمه على اللقب.
ويُتفهّم أنّ المشكلة الأساسيّة التي واجهها الفريق هي افتقارٌ كاملٌ للتماسك، حيث يُعتقد بأنّ سببه عدم قدرة سائقَيه على إيصال حرارة الإطارات إلى المجال المثالي.
كما لم يكن من المساعد في حالة فيرستابن اختبار ريد بُل لسيارته بإعدادات منخفضة الارتكازيّة، وهو ما كان له تأثيرٌ على الأداء العام للسيارة وكذلك الطاقة التي يتمّ توليدها في الإطارات.
وبحديثه في نهاية اليوم، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل: "لا شيء يعمل على سيارة ماكس. لم يحصل على أيّ تماسك على إطارات سوفت ولا هارد، ولم يكن هناك أيّ تماسك على الإطلاق".
من جانبه قال فيرستابن: "لم نحصل على أيّ تماسك بالشكل الذي أردناه على الإطارات، لذا شعرت كما لو أنّنا ننزلق كثيرًا. تسبّب لنا ذلك في مشاكل معيّنة في الحصّة الثانية التي لم تكن إيجابيّة لنا".
وأضاف: "عانينا على المطبّات والحفف الجانبيّة، لكنّ الأمر تعلّق أكثر بالتماسك العام على الإطارات. سنقوم بتحليل البيانات ورؤية ما يُمكننا تحسينه على صعيد الأداء في السيارة والإطارات كي نتحسّن قبل التصفيات".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هاميلتون يأمل أن يتجاهل فيرستابن عقوبة "فيا"
لوكلير: فيراري "أهدرت" الصفّ الأوّل بسبب الإطارات الباردة في تصفيات سنغافورة
فيرستابن بعد تأهله ثانيًا: لدينا الفرصة للفوز في سنغافورة
ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات