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فورمولا 1 / أخبار

"لا شك" لدى مرسيدس بالتزام هاميلتون بالفورمولا واحد

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قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه "لا شك" لدى السهام الفضية حيال جدية والتزام هاميلتون بالفورمولا واحد، لكنه أشار أن البريطاني بالمقابل يستحق بعض المرونة في عقده.

"لا شك" لدى مرسيدس بالتزام هاميلتون بالفورمولا واحد

بعد التكهنات المتتالية التي نتجت عن تأخير تجديد عقد بطل العالم سبع مرات مع فريقه مرسيدس، أعلن الطرفان عن عقد جديد لموسم واحد فقط، ما يعني حتمية جولة مفاوضات أخرى على مشارف دخول الفورمولا واحد حقبة جديدة مع حزمة القوانين التقنية المقررة لموسم 2022.

وبالرغم من أن العقد الجديد أنهى التكهنات حيال الموسم الحالي، لكنّها ما زالت واردة حيال الموسم المقبل وما بعده.

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حيث علق هاميلتون على ذلك قائلاً أنه "لا يشعر بأية ضرورة لأية خطة مبكرة للمستقبل".

وأكمل: "أردتُ موسماً واحداً فقط. ومن ثم يمكننا الكلام إن كنت أردتُ إضافة المزيد".

وشرح توتو وولف مدير الفريق أن عقد هاميلتون القصير لا يثير أي قلق حيال التزامه طويل الأمد بالرياضة، بل يرى ضرورة منح صاحب الـ 35 عاماً المرونة التي يستحقها.

فقال: "كلا، لا شك حيال التزامه".

وأكمل: "بادئ ذي بدء، إنه يستمتع بالسباقات كثيراً. ونحن نستمتع بالعمل مع بعضنا البضع، وقد تكلمنا في هذا كثيراً، لكنه محق تماماً. الزمن تغير".

وأردف: "هناك أولويات جديدة لنا جميعنا فيما يتعلق بصحتنا. شغفه كبير للغاية حيال عمله في مناهضة العنصرية والظلم".

وتابع: "أعتقد أنه من العدل لسائق يمتلك سبعة ألقاب، أن يمنح نفسه بعض المرونة لتقرير ما يريده في المستقبل. سواء أكان ذلك ضمن السباقات أو خارجها".

ومع انتهاء عقدي هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس نهاية موسم 2021، لا يبدو وولف قلقاً حيال تشكيلة السائقين بدءاً من 2022، لكنه أكد أن القرار حيالها لن يتأخر كما حصل الموسم الماضي.

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فقال: "اتفقنا أننا نود مواصلة المفاوضات في وقت أبكر بكثير هذا العام، وذلك لتفادي تكرار ما حصل العام الماضي لناحية نفاد الوقت".

وأكمل: "لدينا كذلك عقد لموسم واحد؛ وذلك يمنحنا الوقت الكافي لمناقشة المستقبل داخل وخارج السباقات.".

وأردف: "في الحقيقة، أعتقد أنّه وفي حال واصل لويس ضمن السباقات، فإننا نرغب القيام بذلك معاً. وسنناقش هذا الأمر قريباً".

واسترسل: "بالنسبة إلى فالتيري، نعلم تماماً ما لدينا، ونحن نقدر تواجده معنا".

واستكمل: "في الوقت نفسه، الوضع يتغير في البطولة مع السيارات الجديدة والقوانين الجديدة، ولا بد من اتخاذ القرار الصحيح حيال المستقبل".

واختتم: "ذلك يعني أننا سنخوض مفاوضات مع سائقينا أولاً، ومن ثم سنرى كيف تسير الأمور".

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بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

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الكاتب خلدون يونس

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