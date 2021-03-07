"لا شك" لدى مرسيدس بالتزام هاميلتون بالفورمولا واحد

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه "لا شك" لدى السهام الفضية حيال جدية والتزام هاميلتون بالفورمولا واحد، لكنه أشار أن البريطاني بالمقابل يستحق بعض المرونة في عقده.
بعد التكهنات المتتالية التي نتجت عن تأخير تجديد عقد بطل العالم سبع مرات مع فريقه مرسيدس، أعلن الطرفان عن عقد جديد لموسم واحد فقط، ما يعني حتمية جولة مفاوضات أخرى على مشارف دخول الفورمولا واحد حقبة جديدة مع حزمة القوانين التقنية المقررة لموسم 2022.
وبالرغم من أن العقد الجديد أنهى التكهنات حيال الموسم الحالي، لكنّها ما زالت واردة حيال الموسم المقبل وما بعده.