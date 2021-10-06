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"لا شك" لدى بيريز بقدرته على قلب أدائه مع سيارة ريد بُل

من قبل:
, محرر

قال سيرجيو بيريز أنه "لا شك لديه" بقدرته على قلب أدائه الحالي على متن سيارة ريد بُل وتحسينه، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها في هذا الصدد.

"لا شك" لدى بيريز بقدرته على قلب أدائه مع سيارة ريد بُل

انضم بيريز إلى ريد بُل بداية موسم 2021 الجاري للفورمولا واحد كبديل عن أليكسندر ألبون، وبات أول سائق بخلاف ماكس فيرشتابن، يحرز الفوز لصالح الفريق منذ 2018، في أذربيجان.

لكن المكسيكي سجل النقاط في ثلاثة من السباقات الستة الأخيرة، ولم يحقق أفضل من المركز الخامس في جولة إيطاليا.

ويبلغ مجموع بيريز من النقاط منذ سيلفرستون 16 نقطة، وهو مماثل ما حصده جورج راسل سائق ويليامز، ويعادل تقريباً ربع مجموع نقاط فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وفارق النقاط هذا ساعد مرسيدس على التقدم أمام ريد بُل بفارق 33 نقطة ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع بقاء سبعة سباقات حتى انتهاء الموسم.

لكن بيريز أكد بعد جولة روسيا، أنه لن يسمح للمعوقات "بعرقلة مساعيه"، بعد أن واجه مثل هذا الموقف سابقاً في مسيرته.

ومن المعروف أن خصائص سيارة ريد بُل تصعّب قيادتها على السائقين، حيث عانى زملاء فيرشتابن السابقون في مجاراته، مثل ألبون وبيير غاسلي.

ومن المتوقع أن تسهل قوانين 2022 من بعض تلك الخصائص، ما يمنح بيريز فرصة البداية من جديد.

فقال: "ما زال لدينا وقت طويل للغاية قبل انتهاء الموسم".

وأكمل: "لقد كنتُ في هذا الموقف سابقاً ضمن مسيرتي، وسأقوم بقلب الطاولة لصالحي، لا شك لدي في ذلك".

وتابع: "ما زالت هناك سباقات مقبلة، وبوسعي قلب الأمور لصالحي. أنا أتطلع قدماً لبقية مجريات الموسم".

وأردف: "نحن ضمن معركة كبيرة على لقب البطولة، وكل شيء قابل للتغيير بسرعة في كل جولة".

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وبالرغم من غياب النتائج خلال السباقات الأخيرة، يشعر بيريز أنه تقدم في طريقة عمله مع السيارة، لكن لا بد من اجتماع عدة عوامل لتسجيل مجموع نقاط جيد.

فقال: "أعتقد أن الوتيرة قد تحسنت كثيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأكمل: "علينا ضمان جمع كامل العوامل معاً كي ننجح بقلب النتيجة".

واختتم: "لقد قمنا بهذا من قبل، وأنا واثق من قدرتنا على تكرار ذلك. لدي ثقة كاملة بالفريق. وما زال أمامنا طريق طويل قبل انتهاء الموسم".

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