"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية

أداء مرسيدس المتواضع في آخر جولتين سمح للعلامة النمساوية بالتقدم إلى صدارة بطولتي السائقين والمصنّعين.

لكن وبالرغم من وتيرة ريد بُل القوية، لكن الفريق يعي تماماً نقاط قوة مرسيدس، تزامناً مع العودة إلى حلبات تقليدية بدلاً من حلبات الشوارع.

وأوضح تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا أن المصنّع اليابانيّ يبقي على تطلعاته واقعية، بالرغم من النجاحات التي حصدها في القسم الأول للموسم.

فقال: "مرسيدس ليست فريقاً صامتاً. بالطبع، أعتقد أنهم سيعودون بقوة. نتيجة باكو كانت جيدة، لكن هذا لا يعني أننا سنحظى بمثل هذه النتائج على جميع الحلبات".

ويحتل ماكس فيرشتابن صدارة الترتيب العام حالياً أمام لويس هاميلتون بفارق أربع نقاط، وكان يمتلك فرصة توسيعه بشكل أكبر، لكنه تعرض لانثقاب في إطاره خلال مرحلة متأخرة من سباق باكو.

ويعي الهولندي أن مرسيدس لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الوضع الحالي، خاصة مع الاتجاه إلى حلبات تقليدية.

فقال في مقابلة مع قناة ’زيغو سبورت’: "أعتقد أن مرسيدس أقوى على الحلبات التقليدية، لهذا كنت أود أن نحظى ببعض الفارق أمامهم (في باكو)".

وأكمل: "نعلم أنهم سيكونون أقوياء على الحلبات الاعتيادية. سنرى. خضنا جولات جيدة لأن السيارة كانت قوية للغاية خلال السباق. لا أعتقد أن أحداً كان قادراً على مجاراتنا، وتلك علامة إيجابية".

بالمقابل، يساور كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الفضول لمتابعة فصول المعركة مع مرسيدس على حلبات اعتيادية.

فقال: "بدأنا الآن العودة إلى حلبات تقليدية، وستكون المعركة ممتعة للمشاهدة. المنافسة متواصلة".

وكان فيرشتابن بشكل خاص مسروراً لقدرة ريد بُل على تحقيق الثنائية في باكو، لولا انفجار إطاره. علاوة على الأداء المشجع لمحرك هوندا.

فقال: "أعتقد أنه وحتى الآن، حققت هوندا خطوة جيدة إلى الأمام. أعتقد أننا قريبون جداً لناحية الأداء من مرسيدس. وفي بعض الأحيان من الصعب التفريق بين المحركين".

واختتم: "لكن المحرك ليس كل شيء. بل ما تستطيع فعله معه. بشكل عام، نحن نتقدم أكثر فأكثر، وهذا أمر رائع".