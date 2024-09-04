"لا سائق مثالي" – لكنّ لوكلير كان قريبًا في الفترة الأخيرة في مونزا

قدّم شارل لوكلير فترة مثيرة من 33 لفّة بأزمنة ثابتة ليفوز بسباق مونزا وهو ما أعاد ذكريات بعض اللحظات الشهيرة في تاريخ رياضة المحرّكات.

تمكّن ماكس فيرستابن من إكمال 38 لفّة متتالية في ذات فلك 1:38 دقيقة في جائزة المكسيك الكبرى، بينما انتهت نسخة 1983 من سباق لومان 24 ساعة بحجز سيارات بورشه لتسعة من المراكز العشرة الأولى.

وقُورنت فترة لوكلير الثانية في سباق مونزا على شبكة الانترنت بإعلان لبورشه قلّلت فيه نسبيًا من شأن إنجازها، حيث اعترفت بأنّها لم تحجز كامل المراكز العشرة الأولى مع عنوان "لا أحد مثالي".

وبشكلٍ مماثلٍ فحالما أكمل لفّة خروجه على إطارات "هارد" خلف لاندو نوريس سائق مكلارين، سجّل لوكلير لفّتين في فلك 1:24 دقيقة، حيث كان ذلك ضروريًا للحفاظ على إطاراته وبلوغ خطّ النهاية بتوقّفٍ وحيد.

ومن ثمّ أطلق لوكلير سلسلة لفّاته الثابتة المثيرة حتّى العلم الشطرنجي، حيث كانت لفّاته الـ 33 في فلك 1:23 دقيقة كافية للبقاء أمام سيارتي مكلارين القادمتين من الخلف.

أُخبر أوسكار بياستري بحاجته لتسجيل 1:22.0 دقيقة للحاق بأصيل موناكو، لكنّه لم يتمكّن من فعل ذلك (في الحقيقة 1:21.9) إلّا في آخر لفّتين من فترته الثالثة الأخيرة وعبر خطّ النهاية متأخّرًا عنه بـ 2.7 ثانية.

وعندما سُئل عن وتيرته الثابتة من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق مونزا، قال لوكلير أنّه تمكّن من فعل ذلك فقط عبر التركيز على عدم الإفراط في الانعطاف على الإطار الأمامي الأيسر في ظلّ مشاكل التحبّب العالية على المحورين على السطح الجديد للحلبة.

وكان الجناح الخلفي "المميّز لمونزا" منخفض الارتكازيّة جزءًا من معادلة تحقيق الفريق للتوازن الضروري للسيطرة على التحبّب، حيث احتاج لوكلير كذلك لعدم الضغط كثيرًا في منعطفات مونزا الأطول والأسرع للإبقاء على إطاراته حيّة.

وقال أصيل موناكو: "كان بوسعي ملاحظة وجود بعض التحبّب، ولم أرد أن يزداد ذلك سوءًا. لولا ذلك لخسرت السباق".

وأضاف: "كان ذلك محطّ تركيزي الوحيد منذ أن وضعت إطارات هارد. علمت أنّه من الحرج عدم التسبّب في تحبّب ذلك الإطار كثيرًا. لقد قمنا بعملٍ جيّد حقًا".

وأردف: "حالما حصلت على الهواء النقيّ، فقد كان بوسعي تغيير توازن السيارة قليلًا ووضع بعض الجهد الإضافي على الإطارين الخلفيين، وهو ما أردت فعله بالضبط. وحالما تغيّر التوازن، فقد شعرت بأنّ الوتيرة تعود".