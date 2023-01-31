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لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد رغم الاقتراب من سقف النفقات مع الراعي الجديد.

لا خطط لتغيير نموذج عمل فريق هاس رغم الاقتراب من سقف النفقات

أعلن فريق هاس شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن شراكة رعاية جديدة مع "موني غرام" ما يعني دفعة مالية جديدة للفريق الذي يعتبر الأصغر في البطولة.

وأكد شتاينر مدير الفريق حينها أن الدفعة المالية الجديدة ستسمح للفريق بالوصول إلى سقف النفقات ما يضعه في موازاة العديد من الفرق الأخرى.

لكن العلامة الأمريكية لا تفكر في الابتعاد كثيراً عن الهيكلية التي اتبعتها للفريق منذ الانضمام للبطولة في 2016.

وسيكشف الفريق عن سيارته الجديدة في وقت لاحق اليوم عبر صور محوسبة، حيث أوضح شتاينر أن التركيز كان ينحصر بالفعل على تطوير السيارة وليس على تغيير مقاربة الفريق.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نريد استثمار الأموال في السيارة".

وأكمل: "حالياً، نحن نستثمر في السيارة. لا نريد تغيير أي شيء. النظام الذي نعمل به مستقر، وعلينا تحسين السيارة وجعلها أسرع، هذا كل ما هنالك".

وأردف: "نحن لا نركز على الأمور الأخرى. بل نريد الوصول لمرحلة مستقرة ولا نريد تعقيد الأمور".

وأضاف: "حالياً، نحن مستمرون بالعمل بنظامنا المعتاد".

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التعاقد مع "موني غرام" كشريك راعٍ رئيسي يجلب استقراراً كبيراً للفريق الذي مرّ بفترة صعبة على مرّ المواسم السابقة.

حيث أجاب شتاينر على سؤال حول تأثير التعاقد مع "موني غرام": "لم نكن في وضع سيء، لكن وضعنا لم يكن سهلاً بسبب الجائحة".

وأكمل: "لكن حين شاركنا في البطولة عام 2016، لم يكن هناك سقف للنفقات، وكنا نمتلك ميزانية أقل بكثير من الفرق الأخرى، حتى وإن كان وضعنا المالي جيداً".

واختتم: "لكن الآن، بات بإمكاننا مقارنة أنفسنا بالآخرين، نحن في وضع مالي جيد للغاية، أصبحنا متعادلين (مع الفرق الأخرى)".

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