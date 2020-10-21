لا خطط لتغيير اسم فريق مرسيدس في الفورمولا واحد إلى "إيه أم جي"

تشارك مرسيدس مع علامتها التجارية ذات الأداء العالي "إيه أم جي" تحت اسم فريقها الرسمي للفورمولا واحد منذ 2012، إضافة إلى علاقة رعاية مع "إيه أم جي" حيث تضع شعارها على سيارتيها في البطولة.

وكشف أولا كالينوس الرئيس التنفيذي لمجموعة دايملر في وقت سابق من هذا الشهر ضمن اجتماع لمناقشة الاستراتيجيات، عن تقوية العلاقة بين علامة "إيه أم جي" وفريق مرسيدس للفورمولا واحد كجزء من تركيز الشركة على علاماتها الفرعية.

واختار عدد من المصنعين تغيير أسماء فرقهم إلى أسماء علاماتهم التجارية للأداء المرتفع، وآخر مثال على ذلك هو فريق رينو، الذي سيشارك تحت اسم آلبين بدءاً من موسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس كشف عن عدم وجود أية خطط لتوجه مماثل، بالرغم من تقوية العلاقات مع "إيه أم جي".

فقال: "جوهر مرسيدس يتمحور حول السباقات والمنافسة - أول سيارة مرسيدس على الإطلاق كانت سيارة سباق، ونحن نصنّع سيارات تجارية وسيارات سباقات كذلك".

وأكمل: "لكن الاستراتيجية الجديدة تتجه لمنح العلامات الفرعية منصّة تسويقية أكبر - ’إيه أم جي’، إي.كيو، مايباخ - وأعتقد أن ذلك أمر جيد، أن تحظى كل منها بمسار خاص بها".

وتابع: "’إيه أم جي’ هي علامتنا التجارية ذات الأداء المرتفع. سيارات الفورمولا واحد هي سيارات ذات أداء مرتفع".

وأردف: "لن يتم التخلي عن اسم مرسيدس في الفورمولا واحد. على النقيض من ذلك، ستبقى مرسيدس متواجدة على الدوام، سيكون الهيكل على الدوام مرسيدس، وكذلك اسم الفريق. نحن جميعنا تحت لواء مرسيدس".

واسترسل: "لكن إضافة إلى ذلك، نحن كذلك ’إيه أم جي’ ونمثلها كعلامة تجارية للأداء المرتفع، ونودّ تعزيز حضورها بشكل أكبر".

واستطرد: "سيتم تشارك التقنيات بين الشركتين، ومنحها المزيد من التغطية التسويقية، إضافة إلى إظهار التقنيات المتبادلة بين ’إيه أم جي’ وفريق مرسيدس للفورمولا واحد".

وكان وولف قد صرح سابقاً أن الفورمولا واحد ما زالت تمثل منصة تسويقية جيدة، لكنها لا تقوم بتقديم التقنيات الهجينة جيداً كما يجب.

يشار إلى أن مرسيدس تقف على أعتاب تحقيق لقب عالميّ سابع في بطولة المصنّعين هذا الموسم، بينما يتجه لويس هاميلتون إلى معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب البالغ سبعة والذي حققه مايكل شوماخر، بعد أن نجح في معادلة عدد أرقام انتصارات البارون الأحمر القياسي (91 انتصاراً) مؤخراً.