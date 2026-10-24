فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

"لا تفصلنا سوى خطوة واحدة": ما تحاول مكلارين معالجته في تحديثاتها الأخيرة لموسم 2026

لا يزال الأداء في المنعطفات البطيئة يمثل مشكلة لسيارة "ام.سي.ال40" التي تتطلب قيادة على "حافة السكين"، لذلك تعمل مكلارين على تعديل هندسة نظام التعليق، إلى جانب اعتماد فلسفة مختلفة من الناحية الديناميكية الهوائية.

منشور: 24-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: كريس غرايثين

قال لاندو نوريس عقب التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 في أوستن: "لكي نجعل السيارة سريعة، علينا أن نبذل جهدًا هائلًا لمحاولة جعل كل شيء مثاليًا، لكن لا يمكنك بلوغ الكمال".

وأضاف: "لا يفصلنا سوى خطوة واحدة".

ويبدو الآن أن الانتصارين اللذين حققهما نوريس في منتصف الموسم كانا مجرد فترة تألق عابرة، بدلًا من أن يكونا مؤشرًا على عودة مكلارين إلى المنافسة بقوة بعد بدايتها المضطربة لموسم 2026. ففي جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أدخل الفريق أولى عناصر حزمة التحديثات الأخيرة لهذا العام، التي من المقرر تقديمها على مراحل بين هذا السباق وجائزة لاس فيغاس الكبرى.

وعلى الرغم من أن مكلارين طوّرت سيارة "ام.سي.ال40" بحلول منتصف الموسم إلى درجة جعلتها من بين أسرع السيارات في المنعطفات السريعة، فإن السرعة على الخطوط المستقيمة والأداء في المنعطفات البطيئة ظلا مصدرَي قلق، إلى جانب سلوك السيارة المتوتر. لذلك، كان على عملية التطوير أن توازن بين السعي إلى تحقيق أداء نظري أفضل، وجعل السيارة سهلة بما يكفي ليتمكن السائقون من استغلال إمكاناتها.

وقال بطل العالم الحالي في سنغافورة: "تقف السيارة على حافة السكين في كل منعطف. عليك قيادتها ضمن هامش دقيق للغاية، كما يجب أن تجبرها على الاستجابة في كل جانب. لا يمكنك ترك السيارة تقوم بأي جزء من العمل. لا يمكنك الاعتماد على المحور الأمامي وحده، أو ترك المحور الخلفي يتولى المهمة. عليك إجبار المقدمة على الاستجابة، وكذلك المؤخرة".

وأكمل: "عليك قيادتها بطريقة تتطلب قدرًا هائلًا من التركيز والمهارة. إنها قيادة مكثفة تستنزفك ذهنيًا، نظرًا إلى حجم الجهد الذي يتعين عليك بذله خلف المقود".

وتابع: "السيارة صعبة أكثر من اللازم، وهذا يجعل تجميع لفات متتالية جيدة في التصفيات أمرًا شبه مستحيل. وهذا يوضح مدى جودة العمل الذي تمكّنا من تقديمه عندما كنا نحرز قطب الانطلاق الأول في المجر وهولندا وإسبانيا، ومدى الشعور بالرضا الذي منحنا إياه ذلك".

ولا يرتبط الأداء في المنعطفات البطيئة بالديناميكا الهوائية وحدها. فعلى الرغم من أن أسلوب نوريس أكثر قابلية للتكيف مقارنة بأساليب العديد من السائقين الآخرين، فإنه يحتاج حتى هو إلى سيارة تتمتع بخصائص معينة. إذ يعتمد نهجًا أقل حدة عند الاقتراب من القمة الداخلية للمنعطف مقارنة بغيره، ويزيد من تداخل استخدام دواستي الوقود والمكابح. وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوته في إحساسه الاستثنائي باللحظة التي تبدأ فيها الإطارات الأمامية بتوليد التماسك الجانبي في منتصف المنعطف، وهو ما يستغله لمساعدة السيارة على الدوران.

لكن ما يعمل ضده هو الاتجاه نحو اعتماد درجات مرتفعة من هندسة مقاومة غوص المقدمة عند الكبح ومقاومة هبوط المؤخرة عند التسارع في نظام التعليق. وعلى الرغم من أن ذلك يساعد على تثبيت المنصة الديناميكية الهوائية للسيارة، فإنه يحدّ من انتقال الإحساس بالتغيرات في مستوى التماسك عند كل من المحورين. وعندما يفقد هذا الإحساس، لا يستطيع نوريس الوثوق بأي من طرفي السيارة. وهذا يفسر سبب التحسن الكبير في مستوياته خلال الموسم الماضي، بعدما بدأه بصورة بطيئة، عندما طوّرت مكلارين له هندسة بديلة لنظام التعليق الأمامي.

وفي ضوء ذلك، ليس من المستغرب أن تبدأ مكلارين حزمة التحديثات الجديدة في أوستن بهندسة معدلة للجزء الأمامي، إلى جانب تعديلات على مكونات الناشر الخلفي. ومن المفهوم أن المرحلة التالية من التحديثات ستُقدّم في البرازيل، على أن تصل مكونات إضافية إلى لاس فيغاس، بحسب الجداول الزمنية للتصنيع.

وقد اعتُمدت المكونات الجديدة التي ستضيفها مكلارين إلى السيارة في السباقات المقبلة خلال الفترة الممتدة بين جائزة هولندا الكبرى في أواخر أغسطس وجائزة إيطاليا الكبرى في الأسبوع الأول من سبتمبر، وهي تشق طريقها حاليًا عبر مراحل الإنتاج. ومنذ ذلك الحين، ركّز الفريق موارده التصميمية بالكامل على سيارة موسم 2027.

وتشير مصادر داخل الفريق إلى أن مكلارين حدّدت توجهًا ديناميكيًا هوائيًا جديدًا خلال فترة التوقف في أبريل، التي نتجت عن إلغاء جائزتي البحرين والسعودية الكبرى. وكان الاعتقاد السائد أن هذا التوجه سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع سقف الأداء مقارنة بالمفهوم الذي بدأ به الفريق الموسم.

ويُعد ذلك أمرًا شائعًا نسبيًا في الفورمولا 1، ولا سيما خلال دورات القوانين التقنية الجديدة. لكن من السهل جدًا التسرع في الاستنتاج بأن حزمة تحديثات ما قد فشلت إذا لم تحقق تحسنًا فوريًا وكبيرًا في أزمنة اللفات. أما من المنظور الهندسي، فإن الأمر يتعلق ببساطة بتحديد نقطة انطلاق جديدة لتطوير السيارة.

وقدّمت مكلارين النسخة الأولى من مفهومها الديناميكي الهوائي الجديد خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أذربيجان الكبرى، مع التركيز على تغيير جذري في شكل الجوانب الجانبية للسيارة، إلى جانب تعديلات كبيرة على هندسة موجهات تدفق الهواء داخل الناشر الخلفي وحوله، والحافة الأمامية لأرضية السيارة، وأغطية نظام التعليق الخلفي. وحرص الفريق على ضبط التوقعات، مؤكدًا أنه لا يتوقع تحسنًا كبيرًا في أزمنة اللفات فورًا.

ثم تضافرت الظروف لتجعل التكوين الجديد يبدو، ظاهريًا، وكأنه غير فعال. فقد أعاقت مشكلة في نظام حقن الوقود نوريس، بينما واجه أوسكار بياستري صعوبة في إبقاء سيارتي ريد بُل بقيادة ماكس فيرستابن وإسحاق حجار خلفه خلال المرحلة الأولى من السباق، قبل أن يخرج من مراكز النقاط إثر قفل الإطارات عند إعادة الانطلاق الثانية خلف سيارة الأمان. واعترف الفريق لاحقًا بأن جزءًا من العجز في السرعة على الخطوط المستقيمة، على الأقل، نتج عن عدم استغلال وحدة طاقة مرسيدس بأفضل صورة ممكنة.

وقال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، بعد جولة سنغافورة: "سنقدّم المزيد من التحديثات خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، وهي تحديثات تستند إلى الأساس الذي وضعته الحزمة التي أدخلناها في باكو".

وأضاف: "لم نتوقع أن تكون الخطوة التي حققناها في باكو كبيرة، لكنها أرست أساسًا لبعض التطويرات التي سنبدأ بإدخالها إلى الحلبة اعتبارًا من أوستن وفي السباقات المقبلة. لذلك، فإن أهم ما أنتظره هو رؤية قدرتنا التنافسية في السباق المقبل. ونأمل أن نعود إلى وضع يسمح لنا بالمنافسة على منصات التتويج، ثم على الفوز، بمجرد تقديم الحزمة الكاملة".

وليست مكلارين الفريق الوحيد الذي وجد نفسه مضطرًا إلى مواجهة عدم الاستقرار أثناء محاولته إضافة المزيد من الأداء إلى سيارته. فقد ذهبت مرسيدس إلى حد تشغيل سيارتين بمواصفات مختلفتين في سنغافورة، في محاولة لفهم سلوك حزمة التحديثات الأخيرة، لكنها اختارت، على نحو لافت، اعتماد أحدث المواصفات في أوستن. وكما أوضح نوريس قبل انطلاق عطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتحدة الكبرى، فإن تطوير سيارة في الفورمولا 1 ليس عملية خطية يمكن التنبؤ بنتائجها.

وقال: "لا يعني إدخال التحديثات دائمًا أن الأمور ستعمل كما ينبغي بمجرد تركيبها. وليس من السهل دائمًا استخراج كامل إمكاناتها. أعتقد أننا امتلكنا سيارة لا تزال صعبة للغاية في القيادة. نعم، فزنا بسباقين وحققتُ مركزين على منصة التتويج، لكن ذلك تحقق بفوارق ضئيلة للغاية. ومع سيارة من هذا النوع، لن تتمكن من تحقيق تلك النتائج باستمرار".

واختتم قائلًا: "نحتاج أيضًا إلى تحسين السيارة من حيث سهولة قيادتها وسهولة استخراج الأداء منها".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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