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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

اختار مراقبو جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد عدم اتّخاذ أيّة تدابير إضافيّة بشأن حادثة فالتيري بوتاس وجورج راسل، واصفين إيّاها بـ "حادثة التسابق الطبيعيّة".

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

جمع حادثٌ بين بوتاس وراسل خلال سباق إيمولا بعد احتكاكهما بالاقتراب من المنعطف الثاني ضمن معركتهما على المركز التاسع.

وسارع السائقان للوم بعضهما، حيث زعم راسل بأنّ بوتاس خرق اتّفاق النبلاء حيال التحرّك الطفيف على السرعات العالية.

وأكّد المراقبون بعد وقتٍ قصيرٍ من الواقعة أنّه سيتمّ التحقيق فيها بعد السباق بعد مقابلة السائقين وممثّلي فريقيهما.

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وضمن البيان الذي أصدره المراقبون إثر الاجتماع، تمّ تأكيد عدم اتّخاذ أيّة تدابير إضافيّة بعد مراجعة جميع مقاطع الفيديو وأجهزة القياس على السيارتَين.

واعتبر المراقبون أنّ بوتاس "حافظ على خطّه طوال الحادثة على الجانب الأيمن من الخطّ الجاف، تاركًا مساحة عرض سيارة كاملة طوال الوقت".

وعندما تحرّك راسل لتجاوز بوتاس من اليمين، "فإنّ الفجوة بينهما وبين الجانب الأيمن من المسار تقلّصت" وهو ما أدّى إلى وقوع الحادث.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن دفاعه، نفى بوتاس أنّه خرق أيّ اتّفاق نبلاء بين السائقين.

وقال حيال ذلك: "لا أرى الأمر بتلك الطريقة على الإطلاق، لم أقم بأيّ حركات مفاجئة. أعتقد بأنّه كان من الواضح من مقاطع الفيديو كذلك أنّني تركت مساحة على الدوام. كلّا كان كلّ شيء نظيفًا من جانبي".

وأكمل: "بالطبع كنت أدافع، لن أترك له مساحة. لكن عندما أتسابق فإنّني أكنّ الاحترام لمنافسيّ. لذا أرى الأمر مختلفًا عنه".

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