وجّه فرناندو ألونسو انتقادًا لاذعًا جديدًا للوائح موسم 2026 في بطولة العالم للفورمولا 1، مدعيًا أن السيارات الحالية لا تتطلب "أية موهبة من السائق" بعد جائزة بريطانيا الكبرى.

وشهد هذا الموسم تطبيق اللوائح الجديدة التي تضمنت تغييرات جذرية على كل من هيكل السيارة ووحدة الطاقة، وكانت الأخيرة الأكثر إثارة للجدل.

ويعود ذلك إلى توجه الفورمولا 1 نحو تحقيق توازن بنسبة 50% للطاقة الكهربائية و50% لمحرك الاحتراق الداخلي، ما أدى إلى ظهور أسلوب مختلف في السباقات، أصبحت فيه إدارة طاقة البطارية عنصرًا أساسيًا.

وأدى ذلك إلى ظهور نمط من السباقات يُعرف باسم "يو-يو"، حيث تؤدي اختلافات مستويات الطاقة بين السيارات إلى زيادة فرص التجاوز وفي أماكن لم تكن تشهد مثل هذه المناورات سابقًا، وهو ما ظهر بوضوح خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية على حلبة سيلفرستون، المعروفة باستهلاكها المرتفع للطاقة.

وشهد السباق القصير، على وجه الخصوص، العديد من معارك "يو-يو" في مختلف أرجاء الحلبة، وهو ما أثار استياء سائق أستون مارتن، الذي سبق له أن وصف سيارات 2026 في موناكو بأنها "الأسوأ" التي قادها في مسيرته.

حيث قال ألونسو بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى يوم الأحد: "يعتمد الأمر على ما يريده الجمهور والرياضة".

وأكمل: "بالأمس شاهدت الإعادة لسباق السرعة، وكان السائقون يتجاوزون بعضهم البعض في منتصف الخطوط المستقيمة فقط لأن لديهم طاقة بطارية أكبر".

وأردف: "لذلك، لا توجد أي مساهمة من السائق أو أي موهبة مطلوبة لتجاوز السيارة التي أمامك. لست بحاجة إلى التفوق على منافسك عند الكبح، ولا إلى التجاوز من الخارج، ولا إلى تحمل أي مخاطرة".

واسترسل: "كل ما عليك فعله هو الضغط على زر واحد، وستتجاوز السيارة التي أمامك إذا كانت وحدة الطاقة لديك أفضل من خصمك".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ولا تساعد ألونسو، الذي خاض العديد من حقب الفورمولا 1 منذ ظهوره الأول عام 2001، حقيقة أن فريق أستون مارتن يقبع في مؤخرة الترتيب هذا الموسم، ويخوض منافسة مباشرة مع الفريق الجديد كاديلاك.

وكانت عطلة نهاية الأسبوع في سيلفرستون، بالنسبة للسائق البالغ من العمر 44 عامًا، "تكرارًا لما حدث سابقًا"، بعدما أنهى السباق خارج منطقة النقاط، بل إن سيارته إيه إم آر 26 توقفت من تلقاء نفسها خلال لفة التحمية.

ويرى ألونسو أن عبارة "تكرار لما حدث سابقًا" قد تنطبق أيضًا على جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع المقبل، إذ يتوقع أن تكون مشابهة لما حدث في سيلفرستون بسبب المنعطفات السريعة والخطوط المستقيمة الطويلة.

حيث قال: "من الواضح أن سيلفرستون وسبا من الحلبات التي تعتمد كثيرًا على إدارة الطاقة".

وأكمل: "لا يمكنك استخدام الطاقة القصوى على جميع الخطوط المستقيمة".

وأردف: "في الأسبوع المقبل سيكون الوضع نفسه. فإذا استخدمت الطاقة بالكامل في سبا من المنعطف الأول حتى المنعطف الخامس، فسينتهي كل شيء لبقية اللفة".

وتابع: "لذلك، عليك توفير جزء من الطاقة حتى تتمكن من استخدامها من المنعطف الرابع عشر وحتى منعطف ’باص’".

واستكمل: "لكن إذا استخدمت الطاقة على هذين الخطين المستقيمين، وهو الخيار الأمثل، فستقضي بعد ذلك دقيقة كاملة، أي المقطع الثاني بأكمله، من دون أي طاقة إضافية".

وأردف: "عندما لا تكون هناك أي طاقة إضافية، يجب ألا ننسى أننا هذا العام نمتلك قوة أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، بل وحتى أقل من سيارات الفورمولا 2، وهذا ما يحدث عندما تنتهي الطاقة الإضافية".

واختتم: "لذلك، نعم، إنه تحدٍ".