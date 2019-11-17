لا إجراءات إضافيّة بخصوص حادثة لوكلير وفيتيل في البرازيل

كان سائقا فيراري بصدد التنافس على المركز الرابع في اللفّات الأخيرة من سباق إنترلاغوس عندما تمكّن لوكلير من تجاوز زميله بالوصول إلى المنعطف الأوّل.

لكنّ فيتيل حصل على خروجٍ أفضل من المنعطف الثالث وتمكّن من تجاوز زميله من الجهة الخارجيّة بالتوجّه إلى المنعطف الرابع، لكنّهما احتكّا ما تسبّب في إلحاق ضرر بسيارتيهما.

وانسحب الثنائيّ من السباق نتيجة لذلك، وتمّ استدعاؤهما للمثول أمام لجنة المراقبين بعد السباق.

وبعد التباحث في الحادث مع السائقين وممثّل الفريق، قرّر المراقبون عدم توجيه أيّة عقوبات.

وجاء في بيانهم الرسمي: "اعتبر المراقبون أنّ كلا السائقين حصلا على فرصة لتفادي الحادث أو التقليل من تأثيره، ما يعني أنّ أيًا من السائقين يقع عليه أغلب اللوم. نتيجة لذلك لن يتّخذ المراقبون أيّة إجراءات إضافيّة".

وفي ظلّ انسحابهما من السباق، فإنّ نقاط عقوبة على رخصتَي قيادتهما كانت لتكون العقوبة المرجّحة في حال اختار المراقبون معاقبتهما.

معاقبة هلكنبرغ لخرقه قوانين سيارة الأمان

على صعيدٍ آخر تلقّى نيكو هلكنبرغ سائق رينو عقوبة لتجاوز كيفن ماغنوسن قبل خطّ البداية إثر استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان.

وأُضيفت 5 ثوانٍ لزمن سباق الألماني، ما يعني تراجعه من المركز الـ 11 إلى الـ 15، كما حصل على نقطة عقوبة على رخصة قيادته.

وأشار المراقبون إلى أنّ المراكز عادت إلى نصابها الطبيعي عندما عاد ماغنوسن لتجاوز هلكنبرغ عند المنعطف الأوّل، لكنّهم "اعتبروا أنّ ذلك كان تجاوزًا طبيعيًا وأنّ السيارة 27 لم تفسح المجال بشكلٍ متعمّد" لذا لم يُعتبر ذلك بمثابة إرجاع للمركز.