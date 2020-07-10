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"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر

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"بالتأكيد لا عودة" لفيتيل إلى ريد بُل وفقًا لهورنر
من قبل:
, رئيس التحرير
10-07-2020

نفى مدير فرق ريد بُل كريستيان هورنر إمكانية التعاقد مع السائق الألماني سيباستيان فيتيل في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

تمّ ربط اسم فيتيل بإمكانية الانضمام إلى ريد بُل في 2021 بعد تخلي فيراري عن خدماته نهاية الموسم الجاري، إذ أوضح فيتيل يوم أمس الخميس خلال المؤتمر الصحافي الاعتيادي بأنه سيقبل الدفاع عن ألوان الحظيرة النمساوية لو حصل على عرضٍ من الفريق.

ولكن هورنر جدّد نفيه لهذا الاحتمال إذ أعرب عن سعادته بالتشكيلة الحالية من السائقين والمكوّنة من أليكسندر ألبون وماكس فيرشتابن.

"لقد أثير هذا الموضع من قبل" قال هورنر في حديثة لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية، مضيفًا "لدينا التزامٌ تجاه السائقَين الحاليين لدينا. نعتقد بأنّ لدينا تشكيلة رائعة مع ماكس وأليكس تتحلّى بإمكانات كبيرة للمستقبل. للأسف لن نتمكّن من توفير مقعدٍ لفيتيل".

وعندما سُئِل عمّا إذا كان كلامه يدّل على رفضٍ قاطعٍ لانضمام فيتيل لريد بُل، ردّ هورنر قائلاً "بالتأكيد لا عودة لفيتيل. أعتقد بأنه على علمٍ بذلك. من غير المألوف أن لا يمتلك بطلٌ رباعي للعالم مقعدًا للموسم المقبل في هذه المرحلة من العام".

وأضاف "أعتقد بأنّ لديه بعض الخيارات أمامه سواء من خلال الانضمام إلى ريسينغ بوينت، أو الخروج عامًا واحدًا وإعادة تقييم الخيارات خلال تلك المدة".

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وأشار هورنر أنه بإمكان فيتيل الانضمام إلى ريسينغ بوينت مكان سيرجيو بيريز على الرغم من امتلاك السائق المكسيكي لعقدٍ طويل الأمد، في ظلّ صعوبة التخلي عن لانس سترول، نجل مالك الفريق لورانس.

وقال "لا أعتقد بأنه سيتمّ طرد لانس. بالطبع لا يُمكنك معرفة ما بداخل العقود الموقعة بين السائقين والفرق. أنا متأكّد من وجود ربما خيارات أو بنود جزائية أو أيًّا كان. هذا ليس من شأني حقًا".

وفي حديثه إلى قناة "أو.آر.أف" النمساوية صباح اليوم الجمعة، كان هيلموت ماركو داعمًا لرأي هورنر.

حيث قال "لقد قلنا لفيتيل بأننا لا نملك فرصةً لمنحه عقدًا لعام 2021. نحن نُخطط لموسم 2021 الآن إذ لا يملك فيتيل فرصةً معنا".

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الكاتب خضر الراوي

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