"لا أستمتع بحياتي" - كيف "أنهكت" فترة تسونودا مع ريد بُل سائق الفورمولا 1

في حقبة الفورمولا 1 التي سبقت 2026، تسبب المقعد الثاني في ريد بُل في سقوط عدد كبير من الضحايا.

بيير غاسلي، ألكسندر ألبون، سيرجيو بيريز، ليام لاوسون. عانى جميعهم، وفشلوا في النهاية، في مجاراة أداء زميلهم ماكس فيرستابن، بغض النظر عن اختلاف مدة بقائهم مع الفريق، وكان لذلك أحيانًا تأثير في حالتهم النفسية.

وحصل بيريز على أربعة مواسم إلى جانب فيرستابن، ثم قضى لاوسون سباقي جائزة كبرى فقط في بداية موسم 2025، قبل أن يأتي دور يوكي تسونودا، الذي حصل على موسم شبه كامل لإثبات أحقيته، لكنه بدأ من موقف صعب، إذ لم يسبق له قيادة "آر.بي21" قبل انتقاله إلى ريد بُل منتصف الموسم.

وعانى تسونودا طوال الموسم واحتل المركز السابع عشر في ترتيب السائقين، بينما أنهى فيرستابن البطولة وصيفًا بفارق نقطتين فقط عن اللقب العالمي.

وخلال بودكاست "بيوند ذا غريد"، كشف السائق الياباني عن مدى إنهاك ذلك الوضع له، في ظل محاولاته الاقتراب من مستوى فيرستابن من دون جدوى.

وقال تسونودا: "بالتأكيد، كان 2025 أصعب عام في مسيرتي، وتعلمت خلاله الكثير جدًا. أنا من النوع الذي يستطيع بمجرد أن أتناول طعامًا جيدًا أو أفعل أي شيء أحبه أن أعيد ضبط نفسي بين أسابيع السباقات. لكنني بدأت أعاني حقًا، خصوصًا خلال النصف الثاني من الموسم؛ فبطريقة ما، عندما كنت أعود إلى منزلي، كنت أشعر بإرهاق شديد".

وأكمل: "وعادةً ما أكون قادرًا على إعادة ضبط نفسي واستعادة هذه الطاقة بعدما أفعل شيئًا أحبه حقًا، إذا فعلت شيئًا يجعلني سعيدًا. لكنني لم أشعر بتلك الطاقة، ولم تعد إليّ، وكانت السباقات تستمر واحدًا تلو الآخر، وتستمر وتستمر".

وأردف: "عشت الكثير من الصعود والهبوط، وفي مرحلة ما أدركت أنني لم أعد أستمتع بحياتي حقًا، أو بالأحرى لم أعد أستمتع بالوضع الذي كنت أعيش فيه، وربما لم أعد أستمتع بقيادة سيارات الفورمولا 1 بالقدر نفسه الذي كنت أستمتع به خلال السنوات الثلاث الأولى".

ثمّ تابع: "لذلك كانت فترة صعبة جدًا، وخارج السباقات، كنت أحاول حل هذه المشكلة، أليس كذلك؟ ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة في ذلك؟ وعندما أنظر إلى الوراء، هل هناك شيء آخر غير تناول الطعام أو القيام بهذه الأمور يمكن أن يجعلني سعيدًا؟ وعادةً ما يكون الأصدقاء، لكن معظم أصدقائي موجودون في اليابان و... حسنًا، أدركت فعلًا أنني بعيد عن اليابان. وهذا أمر لم أفكر فيه حقًا منذ عامي الأول على الأرجح في الفورمولا 3".

وواصل حديثه بالقول: "حسنًا، هذا صعب، وهذا شيء يتعين عليّ حله بنفسي. حصلت على الكثير من المساعدة من مختصين نفسيين ومدرب، إلى جانب أشياء كثيرة، لكن جدول السباقات كان مزدحمًا جدًا في النصف الثاني من الموسم، لذلك كانت فترة صعبة جدًا. وفي الوقت نفسه، منحني ذلك العام فرصة للنظر إلى نفسي بعمق أكبر بكثير من أي عام آخر".

وفي النهاية، خسر تسونودا مقعده على شبكة الانطلاق، بعدما تمت ترقية إيزاك حجار إلى ريد بُل وظهر أرفيد ليندبلاد لأول مرة في الفورمولا 1 مع ريسينغ بولز، ليصبح تسونودا سائق الاحتياط للفريقين.

وعاد تسونودا في نهاية المطاف إلى الفريق الإيطالي بعدما تعرض حجار لإصابة في معصمه خلال العطلة الصيفية، وحل ليام لاوسون بدلًا منه في ريد بُل، ما أفسح المجال أمام تسونودا للعودة إلى مقعد في ريسينغ بولز.

وسمح ذلك للسائق البالغ من العمر 26 عامًا بالمشاركة في آخر ثلاث سباقات جائزة كبرى، بدءًا من زاندفورت، وهو يشعر الآن بأنه أصبح سائقًا أفضل بعد الصعوبات التي واجهها في 2025.

وأضاف: "لست متأكدًا من أنني سأواجه هذا القدر من الضغط والمعاناة والأوقات الصعبة كما حدث في 2025. لذلك، كان كل شيء حتى الآن يأتي مصحوبًا بتحديات كبيرة. وبطريقة ما، أصبحت قادرًا على الاستمتاع بهذه اللحظات التي يكون فيها الضغط مرتفعًا، وأشعر براحة كبيرة معها".

وأكمل: "أن تقفز إلى سيارة لم يسبق لك قيادتها، وتجارب تأهيلية بنظام الربيع، وفريق ريسينغ بولز يقدم أداءً جيدًا جدًا ويحتل المركز الخامس في بطولة الصانعين، لا يمكنك حقًا ارتكاب خطأ في السباق، فأنت تريد الحصول على النقاط. وبطريقة ما كنت أقول لنفسي: أشعر فعلًا بأنني بخير، ولم أشعر بقدر كبير من الضغط."

وهل سيشهد أي جزء آخر من مسيرته شيئًا أصعب من الذي مر به العام الماضي؟ فكانت إجابته: "لا أعتقد ذلك".