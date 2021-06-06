"لا أجوبة" لدى غاسلي حيال سبب سرعة سيارة ألفا تاوري في باكو

كان الفرنسي خامس أسرع السائقين يوم الجمعة، لكنه كان ينافس على قطب الانطلاق الأول خلال التصفيات، قبل أن ينهيها رابعاً خلف شارل لوكلير، لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

والفارق كان لا يُذكر خلف فيرشتابن حيث وصل 0.002 ثانية، و0.115 ثانية خلف هاميلتون.

وتأهل غاسلي ضمن المراكز الستة الأولى أربع مرات هذا الموسم، لكن وتيرته على حلبة باكو كانت مفاجئة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، لقد كان يوماً مذهلاً حقاً. ما أعنيه: مركز أول في التجارب الحرة الثالثة، لم نفهم حقاً من أين جاءت هذه السرعة. كنت أضغط طوال الوقت، والسيارة كانت متجاوبة".

وأكمل: "ضمن نفس التصفيات، كنا قادرين على المنافسة على قطب الانطلاق الأول مع مرسيدس، فيراري وريد بُل. أعتقد أننا كنا حقاً ضمن المعركة لكننا خسرنا بعض الشيء على المقطع المستقيم، بينما حصل شارل على عامل سحب".

وتابع: "لكن الأداء كان مذهلاً من كامل الفريق. وموقعنا هذا لا نتواجد فيه عادة كفريق. وذلك أظهر حقاً الزخم الذي نمتلكه".

بالمقابل، أشار غاسلي إلى أن ثقته ازدادت طوال عطلة نهاية الأسبوع، فقال: "حاولت تعزيز ثقتي لفة تلو الأخرى، حصة تلو الأخرى، حاولت الضغط إلى الحدود القصوى طوال الوقت".

وأكمل: "أعتقد أننا في مرحلة ما كنا نمتلك فرصة، لكن الفارق جاء من عامل السحب الذي حصل عليه شارل من هاميلتون".