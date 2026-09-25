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لاوسون يلوم القوانين في واقعته مع هاميلتون في باكو

تحدث سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون عقب واقعة إعاقة لويس هاميلتون خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

أشار السائق النيوزيلندي إلى أنه لا يلوم منافسه، بطل العالم سبع مرات، على اللحظة الخطرة التي حدثت على الحلبة، موضحًا أن المشكلة ناجمة عن القوانين التقنية الحالية وفارق السرعة.

وكان لاوسون قد وجد نفسه مباشرة خلف هاميلتون، الذي كان يسير ببطء أثناء خروجه إلى الخط المستقيم الرئيسي خلال التجارب، مسلطًا الضوء على فارق السرعة الكبير على الحلبة.

وقيّم السائق اللحظة الخطرة والإطار التنظيمي قائلًا: "موقف هاميلتون، للأسف، نتيجة للقوانين".

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "بصراحة، عندما تكون السيارة التي تقترب من الخلف، فإن ذلك يخلق موقفًا خطيرًا إلى حد ما لكلا السائقين. لكن عندما تنظر إلى الواقعة، تدرك أنه ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله. يخرج لويس من المنعطف 16 بأقصى سرعة، وهناك فارق يتراوح بين ثانيتين وثلاث ثوانٍ بيننا - وهي مسافة كافية تمامًا في الظروف الطبيعية. لكن فارق السرعة هائل للغاية".

وتابع: "في الوقت الذي لا يستخدم فيه طاقة النظام الهجين، أكون أنا أستخدم كامل القوة، ما يؤدي إلى فارق في السرعة يبلغ 60 أو 70 أو حتى 80 كيلومترًا في الساعة بيننا".

وأكمل: "المشكلة الحقيقية هي أنه إذا ابتعد عن الخط وأبطأ سرعته قبل المنعطف 18، بينما تكون سيارة أخرى تقترب مني من الخلف، فإن فارق السرعة يزداد أكثر. ولهذا السبب نحتاج إلى مراجعة الوضع خلال الليل".

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