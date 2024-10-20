لاوسون يكشف عن تهديد ألونسو له بعد الواقعة بينهما في سباق أوستن القصير

وقعت الحادثة عندما حاول لاوسون تجاوز ألونسو في السباق الذي استمر لـ19 لفة يوم السبت، مما أثار غضب ألونسو الذي شعر أن لاوسون كاد يتسبب في حادثة بينهما.

وفي التجارب التأهيلية الرئيسية، تبع ألونسو لاوسون عن كثب وتجاوزه عند المنعطف الأول، ما أبطأ من تقدم السائق النيوزيلندي.

وعلّق لاوسون على ما حصل قائلاً: "قال إنه سيعاقبني، ويبدو أنه أوفى بوعده!".

وأضاف لاوسون أنه لا يفهم سبب غضب ألونسو، قائلاً: "كنا نتنافس على المركز الـ 16، ولا أعلم لماذا كان غاضباً".

وأكمل: "لكنني لم أتلق أي عقوبة، لذا لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ".

وعن احتمالية وجود خصومة مع ألونسو، قال لاوسون: "لا أعتقد أن هناك خصومة. كانت مجرد حادثة في السباق، وعلينا تجاوزها".

ليام لاوسون، فريق فيزا كاش آب آر بي، وفرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جهته، رفض ألونسو التحدث عن تفاصيل ما قاله لـ لاوسون بعد الحادثة، ولكنه وصف المعركة بينهما بأنها كانت "غير ضرورية" نظراً لمركزيهما المتأخرين.

وأوضح ألونسو أنه كان هناك خطر التعرض لحادثة على سرعة عالية، مشيراً إلى أنه اضطر للتراجع لتجنب وقوع حادث.

ومع ذلك، أكد أنه لا يريد تضخيم الأمر.

حيث أضاف الإسباني: "في النهاية، الجميع يتصرف بالطريقة التي يريدها على المسار".

وأكمل: "من ومن وجهة نظري، كانت معركة غير ضرورية".