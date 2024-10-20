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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لاوسون يكشف عن تهديد ألونسو له بعد الواقعة بينهما في سباق أوستن القصير

كشف ليام لاوسون سائق آربي أن فرناندو ألونسو هدّده بعد واقعه بينهما في سباق السبت القصير من جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1. 

ليام لاوسون، آر بي وفرناندو ألونسو، أستون مارتن
Lando Norris, McLaren MCL38
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Tiffany Cromwell and Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Kevin Magnussen, Haas F1 Team Sergio Perez, Red Bull Racing
Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari with Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, on the grid
McLaren MCL38 front wing detail
Alpine A524 chassis detail
Red Bull Racing RB20 steering wheel of Sergio Perez
Haas VF-24 nose detail
Alpine A524 front bib detail
Mercedes F1 W15 front bib detail
Haas VF-24 front bib detail
McLaren MCL38 front bib detail
Mercedes F1 W15 front wing detail
The grid with a view of Turn 1 ahead of the Sprint
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, gets out of the car on the grid
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, removes his helmet on the grid
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid
McLaren pitstop wheel gun
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, on the grid
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid
Shaboozey and Gordon Ramsey pose in front of the car of Lando Norris, McLaren MCL38, on the grid
Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, removes his helmet on the grid
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Kevin Magnussen, Haas VF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, the rest of the field away
Race start, as drivers race into the first corner
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the remainder of the field at the start of the Sprint
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 battles with Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, in Parc Ferme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, chat in Parc Ferme
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, chat in Parc Ferme
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates in Parc Ferme
Sting with the Sprint top 3: Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position
Marshals clear away the car of Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44
The car of Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, is moved away on a flatbed truck
Haas VF-24 technical detail
Ferrari SF-24 front wing detail
Red Bull Racing RB20 technical detail
Stake F1 Team KICK Sauber C44 wooden plank detail
Alpine A524 front wing detail
Mercedes F1 W15 technical detail
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, watches down the pit lane
Ferrari SF-24 technical detail
Haas F1 Team pitstop wheel guns
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Pato O'Ward, Reserve Driver, McLaren F1 Team
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Austin-Qualifying: Norris schnappt Verstappen die Poleposition weg!
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Esteban Ocon, Alpine A524
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44
George Russell, Mercedes F1 W15
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Pole man Lando Norris, McLaren MCL38, parks his car in Parc Ferme
Lando Norris, McLaren
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates in Parc Ferme
Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team for Sky Sports F1
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, chats with Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme
Lando Norris, McLaren F1 Team, receives his Pirelli Pole Position Award from Pole Vaulter Armand Duplantis
Top three qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Lando Norris, McLaren
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وقعت الحادثة عندما حاول لاوسون تجاوز ألونسو في السباق الذي استمر لـ19 لفة يوم السبت، مما أثار غضب ألونسو الذي شعر أن لاوسون كاد يتسبب في حادثة بينهما.

وفي التجارب التأهيلية الرئيسية، تبع ألونسو لاوسون عن كثب وتجاوزه عند المنعطف الأول، ما أبطأ من تقدم السائق النيوزيلندي. 

وعلّق لاوسون على ما حصل قائلاً: "قال إنه سيعاقبني، ويبدو أنه أوفى بوعده!".

وأضاف لاوسون أنه لا يفهم سبب غضب ألونسو، قائلاً: "كنا نتنافس على المركز الـ 16، ولا أعلم لماذا كان غاضباً". 

وأكمل: "لكنني لم أتلق أي عقوبة، لذا لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ".

وعن احتمالية وجود خصومة مع ألونسو، قال لاوسون: "لا أعتقد أن هناك خصومة. كانت مجرد حادثة في السباق، وعلينا تجاوزها".

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ليام لاوسون، فريق فيزا كاش آب آر بي، وفرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن

ليام لاوسون، فريق فيزا كاش آب آر بي، وفرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جهته، رفض ألونسو التحدث عن تفاصيل ما قاله لـ لاوسون بعد الحادثة، ولكنه وصف المعركة بينهما بأنها كانت "غير ضرورية" نظراً لمركزيهما المتأخرين. 

وأوضح ألونسو أنه كان هناك خطر التعرض لحادثة على سرعة عالية، مشيراً إلى أنه اضطر للتراجع لتجنب وقوع حادث.

ومع ذلك، أكد أنه لا يريد تضخيم الأمر.

حيث أضاف الإسباني: "في النهاية، الجميع يتصرف بالطريقة التي يريدها على المسار". 

وأكمل: "من ومن وجهة نظري، كانت معركة غير ضرورية".

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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