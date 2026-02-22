أكمل ليام لاوسون 167 لفة في التجارب الثانية بالبحرين، ليرفع إجمالي لفاته خلال التجارب إلى 488 لفة.

ويدخل السائق النيوزيلندي الموسم الجديد بتفاؤل، بعد أن حصل على بيانات مهمة لفريقه ووجد نفسه في وسط الترتيب الحالي. ويضم هذا الوسط فرق ويليامز وهاس وألبين، بينما تأتي كاديلاك وأستون مارتن في الخلف.

ومع ذلك، أوضح لاوسون أنه لا يزال من المبكر تحديد المواقع الحقيقية للفرق في ترتيب المنافسة. ومع الإشارة إلى صعوبة التأقلم مع الجيل الجديد من السيارات، كشف سائق ريسينغ بولز إنهم أكملوا التجارب بشكل جيد ويسيرون وفق الخطة.

حيث قال: "لا يزال الأمر مبكرًا جدًا. قيادة هذه السيارات مختلفة تمامًا. إنه تحدٍ كبير".

وأضاف: "بالطبع، المشكلة الأكبر هذا العام ستكون التحمّل ومحاولة إنهاء بعض السباقات. لأنه حتى هنا، لدينا برامج قيادة نحاول اختبارها وتحقيقها".

وتابع: "بالنظر إلى مدى صعوبة السيارات الجديدة، فإن مجرد إكمال برنامج قيادة واحد في تجارب مثل هذه يُعد إنجازًا جيدًا".

واختتم: "حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد. لكن من ناحية الأداء، من الصعب جدًا معرفة ما يفعله الآخرون. سنكتشف ذلك قريبًا جدًا في ملبورن".