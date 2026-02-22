لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026
قال ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز إن ميزان الأداء الحقيقي بين الفرق سيتضح في ملبورن.
ليام لاوسون، ريد بُل
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
أكمل ليام لاوسون 167 لفة في التجارب الثانية بالبحرين، ليرفع إجمالي لفاته خلال التجارب إلى 488 لفة.
ويدخل السائق النيوزيلندي الموسم الجديد بتفاؤل، بعد أن حصل على بيانات مهمة لفريقه ووجد نفسه في وسط الترتيب الحالي. ويضم هذا الوسط فرق ويليامز وهاس وألبين، بينما تأتي كاديلاك وأستون مارتن في الخلف.
ومع ذلك، أوضح لاوسون أنه لا يزال من المبكر تحديد المواقع الحقيقية للفرق في ترتيب المنافسة. ومع الإشارة إلى صعوبة التأقلم مع الجيل الجديد من السيارات، كشف سائق ريسينغ بولز إنهم أكملوا التجارب بشكل جيد ويسيرون وفق الخطة.
حيث قال: "لا يزال الأمر مبكرًا جدًا. قيادة هذه السيارات مختلفة تمامًا. إنه تحدٍ كبير".
وأضاف: "بالطبع، المشكلة الأكبر هذا العام ستكون التحمّل ومحاولة إنهاء بعض السباقات. لأنه حتى هنا، لدينا برامج قيادة نحاول اختبارها وتحقيقها".
وتابع: "بالنظر إلى مدى صعوبة السيارات الجديدة، فإن مجرد إكمال برنامج قيادة واحد في تجارب مثل هذه يُعد إنجازًا جيدًا".
واختتم: "حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد. لكن من ناحية الأداء، من الصعب جدًا معرفة ما يفعله الآخرون. سنكتشف ذلك قريبًا جدًا في ملبورن".
شارك أو احفظ هذه القصّة
لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية
لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026
ريسينغ بولز تكشف أوجه التشابه بين حجار وليندبلاد
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026
لينبلاد "غير متأكد" مما إذا كان جاهزاً بالكامل للفورمولا 1
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026
كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات