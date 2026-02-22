تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

قال ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز إن ميزان الأداء الحقيقي بين الفرق سيتضح في ملبورن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ليام لاوسون، ريد بُل

ليام لاوسون، ريد بُل

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أكمل ليام لاوسون 167 لفة في التجارب الثانية بالبحرين، ليرفع إجمالي لفاته خلال التجارب إلى 488 لفة.

ويدخل السائق النيوزيلندي الموسم الجديد بتفاؤل، بعد أن حصل على بيانات مهمة لفريقه ووجد نفسه في وسط الترتيب الحالي. ويضم هذا الوسط فرق ويليامز وهاس وألبين، بينما تأتي كاديلاك وأستون مارتن في الخلف.

ومع ذلك، أوضح لاوسون أنه لا يزال من المبكر تحديد المواقع الحقيقية للفرق في ترتيب المنافسة. ومع الإشارة إلى صعوبة التأقلم مع الجيل الجديد من السيارات، كشف سائق ريسينغ بولز إنهم أكملوا التجارب بشكل جيد ويسيرون وفق الخطة.

حيث قال: "لا يزال الأمر مبكرًا جدًا. قيادة هذه السيارات مختلفة تمامًا. إنه تحدٍ كبير".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "بالطبع، المشكلة الأكبر هذا العام ستكون التحمّل ومحاولة إنهاء بعض السباقات. لأنه حتى هنا، لدينا برامج قيادة نحاول اختبارها وتحقيقها".

وتابع: "بالنظر إلى مدى صعوبة السيارات الجديدة، فإن مجرد إكمال برنامج قيادة واحد في تجارب مثل هذه يُعد إنجازًا جيدًا".

واختتم: "حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد. لكن من ناحية الأداء، من الصعب جدًا معرفة ما يفعله الآخرون. سنكتشف ذلك قريبًا جدًا في ملبورن".

