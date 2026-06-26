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لاوسون يكشف رسالة مؤثرة من شقيقه حول التضحيات الكبيرة للوصول إلى الفورمولا 1

كشف ليام لاوسون عن الأثر العاطفي الهائل الذي تركته طموحاته في الفورمولا 1 على عائلته، بما في ذلك رسالة مؤثرة كتبها شقيقه الأصغر في طفولته.

منشور:
ليام لاوسون، ريسينغ بولز

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: ماركو كانونيرو / صور جيتي

قدم ليام لاوسون نظرة مؤثرة على التضحيات التي قدمتها عائلته من أجل أن يتمكن من ملاحقة حلمه بالوصول إلى الفورمولا 1، مسلطًا الضوء على رسالة مؤلمة كتبها شقيقه الأصغر عندما كان طفلًا.

وخلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس"، تحدث النيوزيلندي بصراحة عن الأثر العاطفي الخفي الذي تركته طموحاته في سباقات السيارات على أشقائه. 

فلم يقتصر الأمر على قيام والدي لاوسون ببيع منزل العائلة للمساعدة في تمويل مسيرته، بل كشفت بطاقة كتبها شقيقه الأصغر أيضًا عن حجم التأثير الذي تركته تلك التضحيات عليه.

حيث قال لاوسون: "لن أتمكن أبدًا من رد حجم التضحيات التي قُدمت، ولا يتعلق الأمر بالمال فقط".

وأكمل: "عثر والداي قبل عام على بطاقة كان شقيقي قد كتبها لوالدي. شقيقي يصغرني بعامين. وجدنا هذه البطاقة التي كتبها عندما كان في الخامسة أو السادسة من عمره". 

وأكمل: "كانت البطاقة تقول: "والدي العزيز، إذا أحببت السباقات، فهل ستمضي وقتًا معي مثلما تمضي وقتًا مع ليام؟".

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وتابع لاوسون: "بصراحة، بالنسبة إلى أشقائي وعائلتي الذين ضحوا بالكثير، مثل الوقت الذي كان يمكن أن يقضوه مع والدي، وعدم الذهاب في أية عطلات، وعدم القيام بأي شيء من هذا القبيل. لديّ عائلة رائعة".

وعندما سُئل عما قاله لشقيقه بعدما رأى البطاقة، أضاف السائق البالغ من العمر 24 عامًا: "قلت له فقط: ’آسف يا رجل’".

وأكمل: "إنه الآن ينظر إليها ويضحك ويعتقد أنها مضحكة وما إلى ذلك، لكنني أعود دائمًا بذاكرتي إلى كل عطلة نهاية أسبوع كنت أقضيها بعيدًا".

ويخوض لاوسون حاليًا موسمه الثاني الكامل في الفورمولا 1. وبعد الجولات السبع الأولى، يحتل المركز العاشر في بطولة السائقين برصيد 28 نقطة، بينما يحتل زميله الناشئ في ريسينغ بولز، أرفيد ليندبلاد، المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة. 

ويضع ذلك فريق ريسينغ بولز في المركز السادس في بطولة الصانعين برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 16 نقطة عن ألبين صاحب المركز الخامس، ومتقدمًا بفارق 20 نقطة على هاس صاحب المركز السابع.

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