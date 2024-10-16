لاوسون يكشف الوقت الذي علم فيه بأنه سيحل مكان ريكاردو ضمن صفوف آربي
يبدو بأن لاوسون قد علم بقرار ريد بُل الاستغناء عن خدمات ريكاردو مبكرًا منذ وقت طويل.
ليام لاوسون، آر بي
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
كشف ليام لاوسون أنه تم إبلاغه الموسم الماضي بأنه سيحل مكان دانيال ريكاردو ضمن صفوف فريق آربي الرديف لريد بُل رايسينغ.
صرّح لاوسون أن فريق ريد بُل أخبره في العام الماضي أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يأخذ مكان ريكاردو.
هذا وسيعود لاوسون - الذي لفت الانتباه بأدائه في خمسة سباقات عوّض خلالها ريكاردو المصاب في الموسم الماضي - للمنافسة مع فريق آربي بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
من جهته، أشار لاوسون إلى أنه كان يتجهز للحصول على مقعد ضمن صفوف الفريق الرديف لريد بُل منذ العام الماضي.
حيث قال في تصريحات لبودكاست F1 Nation: "كنت أعلم منذ الموسم الماضي أن الأمر كان مؤقتاً. الهدف كان الحصول على مقعد دائم، والآن لدي هذه الفرصة".
وأضاف: "أخبرني كريستيان (هورنر، مدير فريق ريد بُل) قبل عام وقال: سنمنحك مقعدًا في الموسم المقبل. كنت أعلم أن كل شيء مخطط له، لكن الفورمولا 1 مثل الأفعوانية، تتغير الأمور فيها بسرعة كبيرة، ربما كل أسبوع. كان من الصعب انتظار تلك اللحظة، لكن الآن حان دوري".
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