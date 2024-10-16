جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لاوسون يكشف الوقت الذي علم فيه بأنه سيحل مكان ريكاردو ضمن صفوف آربي

يبدو بأن لاوسون قد علم بقرار ريد بُل الاستغناء عن خدمات ريكاردو مبكرًا منذ وقت طويل.

ليام لاوسون، آر بي

ليام لاوسون، آر بي

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

كشف ليام لاوسون أنه تم إبلاغه الموسم الماضي بأنه سيحل مكان دانيال ريكاردو ضمن صفوف فريق آربي الرديف لريد بُل رايسينغ.

صرّح لاوسون أن فريق ريد بُل أخبره في العام الماضي أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يأخذ مكان ريكاردو.

هذا وسيعود لاوسون - الذي لفت الانتباه بأدائه في خمسة سباقات عوّض خلالها ريكاردو المصاب في الموسم الماضي - للمنافسة مع فريق آربي بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً:

من جهته، أشار لاوسون إلى أنه كان يتجهز للحصول على مقعد ضمن صفوف الفريق الرديف لريد بُل منذ العام الماضي.

حيث قال في تصريحات لبودكاست F1 Nation: "كنت أعلم منذ الموسم الماضي أن الأمر كان مؤقتاً. الهدف كان الحصول على مقعد دائم، والآن لدي هذه الفرصة".

وأضاف: "أخبرني كريستيان (هورنر، مدير فريق ريد بُل) قبل عام وقال: سنمنحك مقعدًا في الموسم المقبل. كنت أعلم أن كل شيء مخطط له، لكن الفورمولا 1 مثل الأفعوانية، تتغير الأمور فيها بسرعة كبيرة، ربما كل أسبوع. كان من الصعب انتظار تلك اللحظة، لكن الآن حان دوري".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مونتويا: على أستون مارتن السعي لضم فيرستابن
المقال التالي سمة هاميلتون التي يحتاج فيرستابن لاستلهامها من أجل إيقاف نوريس في معركة لقب 2024

أبرز التعليقات

دانيال ريكاردو
المزيد من
دانيال ريكاردو
ريكاردو ضاحكاً: سأحصل على 3.5 مليون دولار بسبب اللفة الأسرع في سنغافورة

ريكاردو ضاحكاً: سأحصل على 3.5 مليون دولار بسبب اللفة الأسرع في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو ضاحكاً: سأحصل على 3.5 مليون دولار بسبب اللفة الأسرع في سنغافورة
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"

فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
آربي
المزيد من
آربي
ريد بُل تؤكد بأن لاوسون سيتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن

ريد بُل تؤكد بأن لاوسون سيتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل تؤكد بأن لاوسون سيتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن
ماركو: ريد بُل تقيّم سائقيها اليافعين للمستقبل وليس راسل

ماركو: ريد بُل تقيّم سائقيها اليافعين للمستقبل وليس راسل

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ماركو: ريد بُل تقيّم سائقيها اليافعين للمستقبل وليس راسل
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

أنتونيللي: أنا وهاميلتون نتشابه في أسلوب القيادة

أنتونيللي: أنا وهاميلتون نتشابه في أسلوب القيادة

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
أنتونيللي: أنا وهاميلتون نتشابه في أسلوب القيادة
مونتويا: "فيا" ستترك فيرستابن وشأنه في مسألة الشتائم لأنهم "يحتاجونه"

مونتويا: "فيا" ستترك فيرستابن وشأنه في مسألة الشتائم لأنهم "يحتاجونه"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مونتويا: "فيا" ستترك فيرستابن وشأنه في مسألة الشتائم لأنهم "يحتاجونه"
فريق هاس يبني أول جهاز محاكاة للفورمولا 1 بدعم من تويوتا

فريق هاس يبني أول جهاز محاكاة للفورمولا 1 بدعم من تويوتا

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
فريق هاس يبني أول جهاز محاكاة للفورمولا 1 بدعم من تويوتا
ألبين تكشف عن كسوة "إنديانا جونز" الخاصة لجولة أوستن

ألبين تكشف عن كسوة "إنديانا جونز" الخاصة لجولة أوستن

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ألبين تكشف عن كسوة "إنديانا جونز" الخاصة لجولة أوستن

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط