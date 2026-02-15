لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026
صرّح ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز، الذي يستخدم وحدات طاقة ريد بُل باورترينز، بأنهم لا يعانون من تأخّر "10 ثوانٍ" في تجهيز الشاحن التوربيني "التوربو" الذي يؤثر على بعض فرق الفورمولا 1.
ليام لاوسون، ريسينغ بولز
الصورة من قبل: جو بورتلوك
ازدادت المخاوف بشأن سلامة إجراءات الانطلاقة خلال الأسبوع الأول من تجارب الفورمولا 1 في البحرين.
ومع إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "إم جي يو-إتش" من وحدات الطاقة، يحتاج السائقون إلى رفع عدد دورات التوربو يدويًا لتجنب تأخر استجابته قبل الانطلاقة. لكن هذه العملية تتطلب توازنًا دقيقًا، إذ إن رفع دورات المحرك بشكل مفرط قد يؤدي إلى شحن زائد للبطارية.
ووصف غابرييل بورتوليتو سائق ساوبر الانطلاقات بأنها "فوضى" و"جنون"، بينما قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إنه ينبغي إجراء مناقشات بين الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإيجاد حل قبل السباق الافتتاحي للموسم.
لكن الصورة تبدو مختلفة لدى ريسينغ بولز مع محركات ريد بُل باورترينز.
حيث أوضح لاوسون أن زمن تجهيز التوربو لديهم ليس طويلًا كما يُقال عن منافسيهم، قائلًا: "ليس 10 ثوانٍ بالنسبة لنا. إجراء الانطلاقة أصبح أكثر تعقيدًا بالتأكيد، لكن لدينا الوقت لفهمه قبل أستراليا".
وتابع: "سيكون الأمر أصعب، لكن تركيزنا الأساسي هو أن نكون أسرع".
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريسينغ بولز تكشف أوجه التشابه بين حجار وليندبلاد
لم أستوعب تغييرات 2026 بالكامل: لاوسون يعترف بحجم التغييرات الكبيرة
لاوسون يجمع أكثر من 50 ألف دولار لصالح أبحاث سرطان الثدي
لينبلاد "غير متأكد" مما إذا كان جاهزاً بالكامل للفورمولا 1
ميكيز: ندرك أن السائقين الذين تم الاستغناء عنهم من ريد بُل يعانون نفسيًا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات