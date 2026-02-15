لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

ازدادت المخاوف بشأن سلامة إجراءات الانطلاقة خلال الأسبوع الأول من تجارب الفورمولا 1 في البحرين.

ومع إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "إم جي يو-إتش" من وحدات الطاقة، يحتاج السائقون إلى رفع عدد دورات التوربو يدويًا لتجنب تأخر استجابته قبل الانطلاقة. لكن هذه العملية تتطلب توازنًا دقيقًا، إذ إن رفع دورات المحرك بشكل مفرط قد يؤدي إلى شحن زائد للبطارية.

ووصف غابرييل بورتوليتو سائق ساوبر الانطلاقات بأنها "فوضى" و"جنون"، بينما قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إنه ينبغي إجراء مناقشات بين الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإيجاد حل قبل السباق الافتتاحي للموسم.

لكن الصورة تبدو مختلفة لدى ريسينغ بولز مع محركات ريد بُل باورترينز.

حيث أوضح لاوسون أن زمن تجهيز التوربو لديهم ليس طويلًا كما يُقال عن منافسيهم، قائلًا: "ليس 10 ثوانٍ بالنسبة لنا. إجراء الانطلاقة أصبح أكثر تعقيدًا بالتأكيد، لكن لدينا الوقت لفهمه قبل أستراليا".

وتابع: "سيكون الأمر أصعب، لكن تركيزنا الأساسي هو أن نكون أسرع".