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لاوسون يقود سيارة ريد بُل على حلبة موجيللو

لاوسون، الذي حلّ مكان إسحاق حجار في جائزة هولندا الكبرى وانتقل من ريسينغ بولز إلى ريد بُل، تولى قيادة سيارة RB22 في اليوم الأول من اختبارات إطارات بيريللي على حلبة موجيللو.

نيشه أكويون خلدون يونس
منشور:
ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

قاد لاوسون إلى جانب سائق مكلارين أوسكار بياستري على الحلبة الإيطالية لاختبار ثلاث مجموعات من أقسى تركيبات إطارات بيريللي ضمن مجموعة إطارات موسم 2027.

وفي اليوم الأول، أكمل السائق النيوزيلندي، الذي ركز بشكل أساسي على إطارات "سي2 أو C2 للموسم المقبل، 116 لفة وقطع مسافة إجمالية بلغت 608 كيلومترات، أي ما يقارب مسافة سباقين على الحلبة.

بالمقابل، أكمل سائق مكلارين 93 لفة، حيث اختبر أنواع الإطارات الثلاثة جميعها لتزويد بيريللي بالبيانات اللازمة.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وخلال الاختبارات الجارية في موجيللو، سلّم أوسكار بياستري مقعده في مكلارين إلى لاندو نوريس، بينما تولى نيكو هولكنبرغ القيادة لصالح أودي.

وفي ريد بُل، سلّم ليام لاوسون السيارة إلى سائقَي الاحتياط في ريد بُل وريسينغ بولز، أيومو إيواسا.

ومن المتوقع أن يتعافى إسحاق حجار في الوقت المناسب للمشاركة في جائزة إيطاليا الكبرى والعودة إلى مقعد ريد بُل، لكن لاوسون سيبقى على أهبة الاستعداد في حال لم يتعافَ حجار من إصابته بشكل كامل.

وعلى الرغم من استدعائه في اللحظات الأخيرة إلى ريد بُل في زاندفورت، ترك لاوسون انطباعًا قويًا بعدما تأهل بفارق 0.115 ثانية فقط خلف ماكس فيرستابن وأنهى السباق في المركز السابع، ليحصد نقاطًا لصالح ريد بُل.

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