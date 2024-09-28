جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1

لاوسون يعود إلى الفورمولا واحد بعقوبة عشرة مراكز على شبكة الانطلاق

سيواجه ليام لاوسون عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

ليام لاوسون ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ ووبيتر باير

سيعود لاوسون إلى صفوف آربي بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي تم الإعلان رسمياً عن استبداله بالناشئ النيوزلندي.

وستكون جائزة الولايات المتحدة الكبرى البوابة التي سيعود منها لاوسون لمنافسات الفئة الملكة.

لكن هذه العودة ستبدأ ببعض الصعوبات، حيث سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق بسبب تغيير المحرك.

وأوضح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في بيان قصير، أن هذا لم يكن متوقعاً.

فقال في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن يكون السباق الأول مهماً جداً بالنسبة له لأنه سيتلقى عقوبة لقاء تغيير المحرك".

وأكمل: "سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز، وهذا لن يُسهل مهمته في أوستن".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هورنر: الأداء الكارثي في مونزا مثّل نقطة التحوّل في موسم ريد بُل

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى

MGP موتو جي بي
جائزة إندونيسيا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يتفوق على أكوستا ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى
هورنر: وجدنا الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة

هورنر: وجدنا الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هورنر: وجدنا الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة
ماركو: عقوبة "فيا" قد تدفع فيرستابن للاعتزال مبكراً

ماركو: عقوبة "فيا" قد تدفع فيرستابن للاعتزال مبكراً

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ماركو: عقوبة "فيا" قد تدفع فيرستابن للاعتزال مبكراً
بوتاس: من الصعب جداً على السائقين عدم التلفظ بالشتائم

بوتاس: من الصعب جداً على السائقين عدم التلفظ بالشتائم

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بوتاس: من الصعب جداً على السائقين عدم التلفظ بالشتائم

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط