لاوسون يعود إلى الفورمولا واحد بعقوبة عشرة مراكز على شبكة الانطلاق

سيعود لاوسون إلى صفوف آربي بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي تم الإعلان رسمياً عن استبداله بالناشئ النيوزلندي.

وستكون جائزة الولايات المتحدة الكبرى البوابة التي سيعود منها لاوسون لمنافسات الفئة الملكة.

لكن هذه العودة ستبدأ ببعض الصعوبات، حيث سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق بسبب تغيير المحرك.

وأوضح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في بيان قصير، أن هذا لم يكن متوقعاً.

فقال في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن يكون السباق الأول مهماً جداً بالنسبة له لأنه سيتلقى عقوبة لقاء تغيير المحرك".

وأكمل: "سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز، وهذا لن يُسهل مهمته في أوستن".