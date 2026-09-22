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لاوسون يصف تجربته مع ريد بُل تحت قيادة ميكيز: "كان شخصًا انسجمت معه جيدًا حتى قبل ذلك"

سلط ليام لاوسون، بعد عمله مع ريد بُل تحت قيادة كريستيان هورنر ولورون ميكيز، الضوء على الاختلافات بين علاقته بمديري الفريق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

تمت ترقية لاوسون إلى ريد بُل للمرة الأولى في عام 2025 تحت قيادة كريستيان هورنر، لكنه عاد إلى ريسينغ بولز بعد سباقين فقط. 

وقدم النيوزيلندي موسمًا قويًا جدًا مع ريسينغ بولز، بما في ذلك أفضل نتيجة له في مسيرته باحتلال المركز الخامس في أذربيجان.

لم يكن من المتوقع أن يتسابق لاوسون مع ريد بُل مجددًا، لكن أداءه المستمر طوال عام 2025 وبداية عام 2026 فتح الباب أمام عودته إلى الفريق الأساسي عندما تعرض إسحاق حجار لإصابة في معصمه وغاب عن جولات هولندا وإيطاليا وإسبانيا الكبرى.

 وشارك لاوسون في هذه السباقات الثلاثة إلى جانب ماكس فيرستابن.

وتمكن لاوسون، الذي عمل تحت قيادة لورون ميكيز، مدير ريسينغ بولز السابق الذي حل محل هورنر، من تسجيل النقاط في سباقين من أصل ثلاثة خاضها مع الفريق، إذ أنهى سباق زاندفورت في المركز السابع ومدريد في المركز السادس.

وعندما سُئل عن الاختلافات بين ريد بُل تحت قيادة ميكيز وهورنر، أوضح لاوسون أنه لم يعمل مع هورنر لفترة كافية تسمح له بإجراء مقارنة عادلة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وقال السائق الشاب للصحفيين: "لقد خضت سباقين فقط مع ريد بُل في بداية الموسم الماضي، لذلك لا أعتقد أنني أستطيع تقديم تقييم سليم لهيكل الفريق في ذلك الوقت".

"لم أمضِ وقتًا كافيًا مع هورنر لأتعرف عليه حقًا. أما لورون فقد أمضى وقتًا أطول بكثير معي في ريسينغ بولز وكذلك في ريد بُل".

"كان لورون شخصًا انسجمت معه بشكل جيد جدًا، حتى عندما كان في ريسينغ بولز. وربما كان لذلك تأثير إيجابي على الفترة التي قضيتها مع ريد بُل".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه نقل الخبرة التي اكتسبها أثناء القيادة لصالح ريد بُل إلى ريسينغ بولز، أشار لاوسون إلى أنه في حين أن الجوانب التشغيلية متشابهة، فإن الهيكل التقني للسيارتين مختلف تمامًا.

حيث قال: "السيارتان مختلفتان تمامًا، لذلك لا يوجد شيء تقني يمكنني نقله من هنا إلى ريسينغ بولز وأقول: ’هذا ما نحتاج إلى فعله’".

"لأن مبادئ تصميم السيارتين مختلفة تمامًا".

"في بعض الأحيان، تقوم الفرق بأمور متشابهة من الناحية التشغيلية. لكن فيما يتعلق بالسيارتين، فإنهما مختلفتان جدًا، لذلك لا يمكنني حقًا مقارنة طريقة عمل الفريقين".

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