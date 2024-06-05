لاوسون: هدفي ليس مقتصرًا على ريد بُل في الفورمولا 1
يسعى ليام لاوسون حاليًا لتأمين مقعد في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025، وذلك بعد تأدياته المثيرة للإعجاب كبديل في بضع سباقات من الموسم الماضي.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
ارتبط اسم لاوسون بصعود محتمل إلى الفورمولا 1 مع فريق آربي الرديف لريد بُل، والذي يشغل معه حاليًا دور السائق الاحتياطي.
لكن النيوزيلندي أكّد على أن صعوده إلى الفورمولا 1 قد يكون مع أي فريق إذا لم تضمن له ريد بُل مقعدًا كاملًا في 2025.
حيث قال عند سؤاله عن موقعه الحالي في سوق الانتقالات: "لا أعلم في الحقيقة، كل شيء يتغير في الوقت الراهن، وهنالك الكثير من تحركات السائقين".
وأضاف: "لكنني لا أعلم أين سأكون وسط كل ذلك، أو إذا ما سأحصل من الأساس على فرصة الصعود إلى الفورمولا 1. لكنه هدف أسعى إليه في كل يوم".
وتابع: "أود الصعود إلى البطولة مع ريد بُل، فهم أقوى فريق في الوقت الحالي. وهذا عامي السادس معهم".
وأكمل: "لو بوسعي الاختيار، فسأود التواجد مع ريد بُل، لكن وبطبيعة الحال إذا لم يكن هنالك مقعد لي هناك، فإن هدفي هو الفورمولا 1. وذلك قد يعني التواجد مع أي فريق".
وأردف: "لا أريد التواجد في الفورمولا 1 لأن أحدهم مصاب. أريد أن أشارك في البطولة لأن فريقًا اختارني لأشارك معه بشكل كامل".
جديرٌ بالذكر أن لاوسون خاض 5 مشاركات في الفورمولا 1 الموسم الماضي، عندما حل بديلًا عن دانيال ريكاردو المصاب خلال جائزة هولندا الكبرى
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