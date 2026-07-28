تسبب خلل في نظام التنبيه خلال جائزة المجر الكبرى في التأثير على مجريات السباق في لفاته الأخيرة، إذ أدى إلى تأخر السيارات المتأخرة في إفساح المجال أمام المتصدرين، ما تسبب في خسارتهم للوقت.

وأبدى بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن غضبه عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بعدما استمرت سيارتا ريسينغ بولز، بقيادة أرفيد لينبلاد وليام لاوسون، في التنافس جنبًا إلى جنب رغم وجود الأعلام الزرقاء، بينما كان يحاول اللحاق بلويس هاميلتون في صراعهما على المركز الثاني.

وأكد فيرستابن عبر الراديو أن السائقين كان ينبغي أن يتعرضا لعقوبة.

وأوضح لينبلاد أن تتبع المواقع عبر نظام تحديد المواقع على الحلبة تعرض لعطل، ما أدى إلى ظهور الأعلام الزرقاء على شاشات قمرة القيادة واللوحات الرقمية لكن من دون إظهار أرقام السيارات المعنية.

حيث قال: "في الواقع، وبفضل مرآة الرؤية الخلفية الافتراضية، يمكننا رؤية السيارات الموجودة أمامنا وخلفنا، إضافة إلى الفوارق الزمنية بينها".

وأضاف: "من هذه الناحية، لم يكن الموقف صعبًا للغاية. لكن من الصحيح أيضًا أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة قليلًا بالنسبة للمتصدرين، وهذا لم يكن أمرًا جيدًا".

وتابع: "رأيت العلم الأزرق الخاص بـ تشيكو على لوحة الإشارات بينما كنت في اللفة السابعة فقط. لم يكن من الممكن أن يكون متأخرًا إلى هذا الحدّ في السباق، لذلك كان من الواضح أن هناك مشكلة في النظام".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "الأرقام التي توضح السائق المقصود بالعلم الأزرق لم تكن تظهر على الشاشات، بل كان يظهر العلم الأزرق فقط".

واستطرد: "لكن من خلال البقاء على تواصل مع فريقي، والاعتماد على البيانات التي كنت أراها من داخل السيارة، حاولت الابتعاد حتى لا أؤثر سلبًا على سباق المتصدرين".

أما ليام لاوسون، الذي وجد نفسه أمام هاميلتون وفيرستابن بعد توقفهما في منطقة الصيانة، وشاهد المعركة بين البطلين عن قرب.

فقال: "لم أكن خلفهما في تلك اللحظة، لذلك لم يكن عليّ أن أفسح الطريق لهما".

وأضاف: "كنت أركز على عدم التدخل في صراعهما وعدم ارتكاب أي خطأ. لكن بصراحة، لم أكن أتوقع إطلاقًا أن ينجح ماكس في المرور من تلك الفجوة الضيقة".

وتابع: "لقد دخل المنعطف متأخرًا جدًا. وجودي خلفهما كلّفني الكثير من الوقت، وكان موقفًا مليئًا بالضغط، لكن يجب أن نعطي الفضل لصاحبه، فقد كانت مناورة رائعة".

وختم قائلًا: "لقد كانت حقًا مناورة كلاسيكية من ماكس بكل معنى الكلمة".