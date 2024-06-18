لاوسون: فيرستابن "أحد أقوى" السائقين ذهنياً إن لم يكن "الأقوى على الإطلاق!"

يمتلك فيرستابن مسيرة مهنية متميزة للغاية تضعه في مصاف عظماء الفورمولا واحد.

ومنذ بداياته كناشئ كان من الواضح أن الهولندي الشاب يمتلك من الموهبة والبراعة ما يمكنه من كتابة فصول جديدة في تاريخ الفورمولا واحد باسمه.

وبعد أن حسم لقبه الأول في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي 2021 الشهير المثير للجدل، في مواجهة لويس هاميلتون سائق مرسيدس، بدا أنه لا شيء بوسعه إيقاف فيرستابن.

ومع الدخول في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية وتفوق ريد بُل الواضح، أضاف فيرستابن لقبين إضافيين إلى جعبته، ويبدو أنه يسير على طريق حسم لقبه الرابع على التوالي.

ومع النجاحات المتواصلة التي يحققها الفريق مع نجمه فيرستابن، تصاعدت بعض الشكاوى السلبية من سيطرة سائق واحد، لكن الهولندي لا يُلقي بالاً لتلك الانتقادات.

وهذا ما يراه لاوسون انعكاساً للمكانة الممتازة التي شكّلها فيرستابن لنفسه في هذه الرياضة.

حيث قال ضمن معرض كلامه مع "TalkSport": "أعتقد أن ماكس واضح للغاية: إنه لا يهتم بما يقوله الناس".

وأكمل: "أعتقد أنه من الجميل حقاً أن تفوز بكثرة لدرجة أنك تصبح مكروهاً بسبب ذلك!".

وأردف: "ذلك ليس أمراً يقلقه، لديه قاعدة معجبين هائلة على أية حال، فيما عدا الناس الذين لا يحبونه كثيراً. ليس هناك شيء يقلقه حقاً".

بالمقابل، تكلم لاوسون عن الخصلة التي يراها متميزة في فيرستابن، مشيراً إلى قوة الهولندي الذهنية وتحمله لكافة أنواع الضغوط النفسية في هذه الرياضة القاسية.

فقال: "إنه سائق متين جداً من الناحية الذهنية، ربما أحد أقوى السائقين ذهنياً إن لم يكن الأقوى على الإطلاق!".

واختتم: "إنه لا يتأثر بأي شيء!".