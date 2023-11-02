لاوسون: ريد بُل تريدني على "أتم الجاهزية" لموسم 2024 في الفورمولا واحد
قال ليام لاوسون أنه ليس قلقاً حيال عدم حصوله على فرصة المشاركة في سباقات الفورمولا واحد، لكن ريد بُل تريده "على أتم الجاهزية في أية لحظة".
أفلت لقب سوبر فورمولا من لاوسون بفارق ضئيل حيث خسره لصالح ريتومو مياتا خلال الجولة النهائية في سوزوكا، وذلك بعد عودته من الفورمولا واحد التي شارك فيها بخمس جولات كبديل عن دانيال ريكاردو المصاب ضمن صفوف ألفا تاوري.
ورغم أنه أثار الإعجاب بشكل كبير بأدائه، لكن النيوزيلندي لم يحصل على مقعد للموسم المقبل.
بدلاً من ذلك، بات يشغل مهام السائق الاحتياطي لفريقَي ريد بُل، ما يمنعه من العودة إلى سوبر فورمولا الموسم المقبل.
لكنه عبر عن تفاؤله من ذلك، في إشارة إلى أن ريد بُل تريده جاهزاً في جميع الجولات للمشاركة إن تعرض أي من سائقيها للإصابة أو قررت تغيير التشكيلة.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنني أريد التسابق، لكن الهدف هو الفورمولا واحد. ليس من الممتع أن أشاهد فقط، لكنني سأحاول استغلال الفرصة بكل ما لديّ عبر الاستعداد المتواصل".
وأكمل: "إنه قرار ريد بُل التي ترى أن ذلك هو الأفضل لي حالياً. يريدونني على أتم الجاهزية والتركيز في أية لحظة".
وأشار لاوسون إلى أن خبرته في سباقات سوبر فورمولا ساعدته كثيراً في قيادة سيارة الفورمولا واحد.
فقال: "كنت أعلم أن السيارة أسرع وأقرب للفورمولا واحد. هناك الكثير من الأمور المشتركة بين السيارة وجهاز المحاكاة. وذلك كان جزءاً كبيراً من استعداداتي".
وأكمل: "لم أكن بالتأكيد مستعداً للفورمولا واحد لولا مشاركتي في سوبر فورمولا".
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