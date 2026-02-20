تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أعلن ليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز، أنه قام بحذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرّضه لرسائل كراهية عبر الإنترنت.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ليام لاوسون، ريسينغ بولز

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

واجه ليام لاوسون انتقادات حادة عبر الإنترنت، خصوصًا في بداية موسم 2025، بعد إعادته إلى فريق ريسينغ بولز عقب مشاركته في سباقين فقط مع فريق ريد بُل ريسينغ الرئيسي.

وأوضح السائق البالغ من العمر 24 عامًا في بودكاست Gypsy Tales أن قراره بترك مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة رسائل الكراهية التي تلقاها، مؤكدًا أنه لا يندم على هذا القرار.

حيث قال لاوسون: "أنا أفضل بكثير الآن. أفضل بكثير فعلًا".

وأضاف: "يمكن أن تكون مكانًا سامًا للغاية. أشعر بالأسف تجاه الناس. لقد تركت المدرسة مبكرًا، لكنني كنت عالقًا بعض الشيء في منتصف فترة صعود وسائل التواصل الاجتماعي". 

وتابع: "على الأقل في نيوزيلندا، كان فيسبوك يمثّل المنصة الرئيسية، وكانت منصة انستغرام جديدة نسبيًا".

وتابع: "أعتقد أن نيوزيلندا متأخرة قليلًا من بعض النواحي. لكن هذا أمر جيد، لأن التنمّر في المدرسة لا يتوقف عندما تعود إلى المنزل؛ لم يعد بوسعك الهروب منه بسبب وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "لن يجرؤ الناس على قول 99% مما يكتبونه على الإنترنت في وجهك مباشرة. والأمر نفسه ينطبق في رياضتنا".

