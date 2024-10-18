لاوسون: التفكير في مقعد ريد بُل لموسم 2025 "بعيد جدًا" عن تركيزي الحالي
يرى ليام لاوسون سائق آربي الحالي أن تسجيل النقاط هو الطريق الأسهل لإثبات الجدارة بعد عودته إلى الفورمولا 1.
ليام لاوسون ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ ووبيتر باير
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
يقول ليام لاوسون أن التفكير في التنافس على مقعد في فريق ريد بُل لموسم 2025 "بعيد جدًا" عن تركيزه الحالي، حيث يركز ببساطة على تحقيق معايير الأداء التي وضعها له فريق آربي عند عودته إلى الفورمولا 1.
وسيعود النيوزلندي للجلوس خلف مقود سيارة الفورمولا 1 في أوستن بعد أن استغنى فريق آربي عن خدمات دانيال ريكاردو عقب جائزة سنغافورة الكبرى، حيث تسعى ريد بُل لتقييم أدائه مقارنة مع يوكي تسونودا للنظر في خياراتها المستقبلية للسائقين.
وكان لاوسون مرشحًا ليكون بديلاً محتملاً لسيرجيو بيريز في وقتٍ سابق من هذا العام، لكن ريد بُل قررت حينها منح بيريز الفرصة للخروج من فترة تراجع في منتصف الموسم.
وعندما سُئل لاوسون عما إذا كانت هناك مؤشرات من ريد بُل بشأن ما يحتاج إلى تحقيقه ليثبت نفسه كمرشح للحصول على مقعد في الفريق، ربما في موسم 2025، أجاب بأنه يركز فقط على الأهداف التي وُضعت له.
حيث قال: "أعتقد أن التفكير في مقعد ريد بُل لا يزال بعيدًا بصراحة. الهدف الذي وُضع لي هو نفسه منذ أن كنت في الـ 17 وانضممت لبرنامج الناشئين. كل شيء يعتمد على الأداء، وهذا هو الأساس الذي سينظرون إليه".
وتابع: "من الواضح أن يوكي قدم أداءً جيدًا للغاية خلال آخر موسمين، وخصوصًا هذا العام. إنه المعيار الذي ستتم مقارنتي به، فهو السائق الوحيد الذي يمتلك نفس السيارة. لذلك سأُقارن به مباشرة".
وأكمل: "الهدف أو التوقع منهم هو أن أكون قادرًا على المنافسة بجواره. لكن فيما يتعلق بمستقبلي أو أين سأكون في العام المقبل، فلا أملك أية فكرة. لكن هذا هو الهدف الذي وُضع لي".
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لاوسون: التفكير في مقعد ريد بُل لموسم 2025 "بعيد جدًا" عن تركيزي الحالي
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