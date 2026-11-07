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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

لاندو نوريس ينطلق من البول بوزيشن في البرازيل بعد تصفيات مثيرة تحت الأمطار

سيبدأ لاندو نوريس سباق جائزة البرازيل الكبرى يوم الأحد من البول بوزيشن، بعدما حسم صدارة التصفيات في ساو باولو، خلال حصة مثيرة أُقيمت في ظروف ممطرة.

منشور: 07-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

ونجح سائق مكلارين في انتزاع البول بوزيشن خلال تصفيات شهدت ظروفًا صعبة على حلبة إنترلاغوس، متفوقًا على جورج راسل.

وفي حصة صعبة توقفت لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة وتجمع المياه على المسار، سجل نوريس الزمن الأسرع في القسم الثالث من التصفيات، بعدما أنهى لفّة بزمن دقيقة واحدة و27.470 ثانية باستخدام إطارات إنترميديت، متقدمًا بفارق عُشرين من الثانية على راسل سائق مرسيدس.

وكان راسل يستعد لتحمل عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير وحدة الطاقة، لكنه أبدى غضبًا شديدًا بعدما طلب منه فريق مرسيدس إلغاء محاولته الثانية في القسم الثالث من التصفيات.

وحل كيمي أنتونيللي ثالثًا، متأخرًا بفارق ستة أعشار الثانية عن نوريس، بينما جاء شارل لوكلير رابعًا في سيارة فيراري. ومع تطبيق عقوبة راسل، إلى جانب عقوبة التراجع عشرة مراكز التي تلقاها لوكلير بسبب تغيير المحرك، تقدم ليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز الذي حل خامسًا، إلى المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق الأحد.

ويواجه لاوسون ضغوطًا للحفاظ على مقعده، في ظل دراسة ريسينغ بولز إمكانية ترقية سائقها الاحتياطي نيكولا تسولوف بدلًا منه، لكن السائق النيوزيلندي قدم أداءً لافتًا وضع الفريق أمام الكثير من الاعتبارات.

كما تألق نيكو هلكنبرغ باحتلاله المركز السادس لصالح أودي، تلاه إسحاق حجار سائق ريد بُل، ثم أولي بيرمان سائق هاس. وأكمل فرناندو ألونسو وأليكس ألبون المراكز العشرة الأولى في تصفيات يوم السبت.

وفي القسم الثاني من التصفيات، عندما كانت الظروف في أفضل حالاتها، كان ألونسو أول من انتقل إلى إطارات إنترميديت، في محاولة لانتشال سيارة أستون مارتن من وسط الترتيب. وسرعان ما تبعه سائقون آخرون، ونجح راسل في تصدر القسم بزمن بلغ دقيقة واحدة و26.745 ثانية باستخدام هذه الإطارات، متقدمًا على لاوسون وحجار.

ولم يتمكن بطل العالم المتوج حديثًا أنتونيللي من التأهل إلا بصعوبة، بعدما احتل المركز العاشر، ليطيح بلويس هاميلتون سائق فيراري، الذي كان من المقرر أصلًا أن ينطلق من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة تغيير وحدة الطاقة.

كما فشل أوسكار بياستري في التأهل إلى القسم الأخير، بعدما اكتفى سائق مكلارين بالمركز الثاني عشر، في نتيجة مخيبة للآمال. وكان ناشئ هاس رافاييل كامارا قد قدم أداءً جيدًا بالتأهل إلى القسم الثاني رغم خروجه عن المسار، لكنه تعرض لحادث في نهاية الحصة بعدما اصطدم مباشرة بالحائط عند المنعطف الثاني عشر، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر في وقت متأخر.

وفي السيارة الثانية لفريق ريسينغ بولز، خرج آرفيد لينبلاد من القسم الثاني في المركز الرابع عشر بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، تلاه كارلوس ساينز سائق ويليامز. أما ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الذي سينضم إلى هاميلتون في مؤخرة شبكة الانطلاق بسبب عقوبة تغيير المحرك الخاصة به، فلم يشارك في القسم الثاني، وأنهى التصفيات في المركز السادس عشر.

وبعد هطول أمطار غزيرة في وقت سابق، مع توقعات بهطول المزيد منها، انطلق القسم الأول من التصفيات في موعده المحدد، لكن الظروف بدأت بالتدهور مباشرة قبل السماح للسائقين بالخروج إلى الحلبة.

وسارع عدد من السائقين إلى إيقاف سياراتهم والعودة إلى الحظائر، من أجل استبدال إطارات إنترميديت بإطارات الأمطار الكاملة. وأكد السائقون الذين خرجوا إلى المسار أن هذا القرار كان صائبًا، بعدما عادت السيارات سريعًا إلى الحظائر إثر الإبلاغ عن حالات الانزلاق المائي، قبل أن يرفع مراقبو السباق العلم الأحمر ويوقفوا الحصة.

وبعد تأخير تجاوز ساعة وعشرين دقيقة، استؤنفت الحصة تحت العلم الأخضر، مع تبقي 15 دقيقة على نهاية القسم الأول، لكن الظروف ظلت صعبة بما يكفي لفرض استخدام إطارات الأمطار الكاملة.

ومع استمرار الظروف السيئة رغم تحسنها تدريجيًا، أصبح من الضروري تزويد السيارات بالوقود الكافي، وإكمال اللفات وبناء الإيقاع المناسب، بهدف الوصول إلى أفضل أداء في نهاية الحصة. وفي نهاية المطاف، تصدر نوريس هذا القسم بزمن دقيقة واحدة و30.939 ثانية، أسرع بعشر ثوانٍ من الأزمنة المسجلة قبل 15 دقيقة فقط، متقدمًا على راسل وفيرستابن.

وفي آخر الترتيب، نجح كامارا، سائق هاس الذي يخوض ظهوره الأول، بطريقة مثيرة في النجاة من دوران واحتكاك بالحائط عند المنعطف الثالث، ما أدى إلى تضرر جناحه الأمامي دون أن يلحق الضرر بنظام التعليق، ليتمكن من التأهل في المركز الثالث عشر وسط فرحة الجماهير البرازيلية.

وكان فريق ألبين الخاسر الأكبر في القسم الأول، بعدما خرج سائقا الفريق فرانكو كولابينتو وبيير غاسلي في المركزين السادس عشر والسابع عشر، وسط معاناة واضحة من انعدام التماسك. كما خرج لانس سترول في المركز الثامن عشر، تلاه ثنائي كاديلاك فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز.

أما المرشح البرازيلي الآخر لنيل إعجاب الجماهير، غابرييلي بورتوليتو سائق أودي، فلم يكن محظوظًا مثل كامارا، بعدما ألحق أضرارًا بالجزء الخلفي الأيسر من سيارته إثر خروجه عن المسار عند المنعطف الثاني عشر.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. نوريس مكلارين 1 24

1:27.470

I 177.345 2 ج. راسل مرسيدس 63 23

+0.204

1:27.674

0.204 I 176.932 3 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 23

+0.625

1:28.095

0.421 I 176.087 4 ش. لوكلير فيراري 16 22

+0.819

1:28.289

0.194 I 175.700 5 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 24

+0.851

1:28.321

0.032 I 175.636 6 ن. هلكنبرغ آودي 27 23

+1.198

1:28.668

0.347 I 174.949 7 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 24

+1.293

1:28.763

0.095 I 174.762 8 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 22

+2.361

1:29.831

1.068 I 172.684 9 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 23

+2.841

1:30.311

0.480 I 171.766 10 أ. ألبون ويليامز 23 24

+2.986

1:30.456

0.145 I 171.491 11 ل. هاميلتون فيراري 44 13

+2.531

1:30.001

W 172.358 12 أ. بياستري مكلارين 81 20

+2.899

1:30.369

0.368 I 171.656 13

R. Câmara فريق هاس اف1

51 18

+4.045

1:31.515

1.146 I 169.506 14 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 16

+4.217

1:31.687

0.172 W 169.188 15 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 19

+4.315

1:31.785

0.098 W 169.008 16 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 9

+3.768

1:31.238

W 170.021 17 ف. كولابينتو ألبين 43 12

+5.857

1:33.327

2.089 W 166.215 18 ب. غاسلي ألبين 10 12

+5.979

1:33.449

0.122 W 165.998 19 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 11

+6.183

1:33.653

0.204 W 165.636 20 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 12

+6.304

1:33.774

0.121 W 165.423 21 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 12

+7.039

1:34.509

0.735 W 164.136 22 غ. بورتوليتو آودي 5 5

+14.094

1:41.564

7.055 W 152.735

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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