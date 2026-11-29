فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

لاندو نوريس يقترح تعديلات على حلبة قطر لزيادة فرص التجاوز

يرى سائق مكلارين أن إضافة منعطفات بطيئة وإعادة تصميم المنعطف الأخير قد تحسّنان التسابق في لوسيل

ليديا مي سيهانغير بيربيريك

منشور: 29-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

اقترح بطل الفورمولا 1 لموسم 2025 لاندو نوريس إجراء بعض التعديلات على حلبة لوسيل الدولية بهدف زيادة فرص التجاوز، معتبرًا أن الحلبة تحتاج إلى منعطفات بطيئة وإعادة تصميم المنعطف الأخير.

وانطلق سائق مكلارين من المركز الثالث وأنهى السباق في المركز الخامس، بفارق يقارب 40 ثانية عن الفائز كيمي أنتونيللي، في سباق لم يشهد الكثير من الأحداث في مقدمة الترتيب بعد اللفات الأولى.

وعندما سُئل نوريس عقب السباق عن إمكانية إجراء تعديلات على الحلبة من شأنها تسهيل التجاوز، أشار إلى أن تصميمها الحالي لا يمنح السائقين خيارات كافية.

وقال: "نحتاج ببساطة إلى بعض المنعطفات البطيئة. نحتاج إلى مقطع مستقيم طويل يتبعه منعطف بطيء، أو منعطف بطيء يؤدي إلى مقطع مستقيم طويل".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وأضاف: "من المستحيل ملاحقة سيارة أخرى... في الواقع، يمكن متابعة السيارات بشكل معقول في المنعطفات السريعة، لكن المشكلة تكمن في المنعطفات متوسطة السرعة".

وحدد نوريس المنعطف الأخير، الذي يؤدي إلى المقطع المستقيم الرئيسي، باعتباره أبرز المشكلات في تصميم الحلبة.

وتابع: "في الواقع، لا يمكن أن يكون المنعطف الأخير أسوأ من ذلك عندما يتعلق الأمر بالخروج إلى المقطع المستقيم الرئيسي. من المثالي أن يعاد تصميم المنعطف الأخير ليكون شبيهًا بالمنعطف الأول في أوستن، أي منعطف واسع جدًا، بحيث تتمكن من فتح مساراتك فيه، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الإبداع في اختيار الخط".

وأردف: "من المستحيل أن تكون مبدعًا في اختيار المسارات حول الحلبة. الأمر محدد إلى حد كبير بخط القيادة الذي يمنح أفضل سرعة، إن صح التعبير. نعم، يمكنهم بالتأكيد فعل المزيد لجعلها أفضل، وهذا ما أعتقد أنهم بحاجة إلى القيام به".

ومع تبقي جولة واحدة في أبوظبي الأسبوع المقبل، يحتل نوريس المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 274 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف سائق فيراري لويس هاميلتون، وبفارق 18 نقطة أمام زميل هاميلتون شارل لوكلير.

وستختتم جائزة أبوظبي الكبرى الموسم على حلبة ياس مارينا يوم 6 ديسمبر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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