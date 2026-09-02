أطلق لاندو نوريس بطل العالم للفورمولا 1 فريقه الخاص لسباقات المقعد الأحادي، إلى جانب برنامج لرعاية السائقين الشباب، على أن يشاركا في مختلف درجات سباقات المقعد الأحادي في أوروبا اعتبارًا من عام 2027.

وتعاون سائق مكلارين نوريس مع فريق فيوجن موتورسبورت البريطاني للكارتينغ لتأسيس فريق "إل إن4 فيوجن"، الذي سيشارك في الفورمولا 3 والفورمولا 4 العام المقبل. واستحوذ الفريق على أصول مختارة من إيه آي إكس ريسينغ، كما يعتزم الدخول في عملية التقديم للحصول على مقعد للمشاركة في الفورمولا 2 لموسم 2027.

وانضم رئيس فريق بريما السابق رينيه روسين إلى المشروع بصفة مستشار، ليتولى منصب مدير فريق إل إن4 فيوجن لأنشطته في السباقات الأوروبية، والتي ستتمركز في فينيتو الإيطالية، إلى جانب المدير التقني السابق لبريما غيوم كابيتو، الذي سيتولى منصب مدير السباقات.

كما انضم دان ريتشاردز إلى المشروع بصفته الرئيس التنفيذي للفريق، بينما أصبح دان هازلوود، رئيس فيوجن منذ فترة طويلة، الواجهة الرئيسية للفريق في المملكة المتحدة، حيث سيتولى الإشراف على مشاركته في الفورمولا 4 البريطانية وبرنامج الاختبارات الذي يتمركز في كامبريدجشير.

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وبالإضافة إلى فريق السباقات، أسس نوريس أيضًا برنامج "إل إن4 ليغاسي"، وهو برنامج لرعاية السائقين الشباب يموله سائق مكلارين، ويهدف إلى دعم السائقين الشبان الموهوبين بدءًا من القاعدة الشعبية وصولًا عبر درجات المقعد الأحادي المكلفة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا". وسيتولى المدير الرياضي السابق لألبين جوليان روس إدارة البرنامج الذي وُصف بأنه ممول بالكامل.

وقد علّق نوريس على هذه الخطوة قائلًا: "كنت محظوظًا للغاية بوجود أشخاص رائعين حولي طوال مسيرتي، وأعلم أن الوصول إلى الفورمولا 1 يتطلب أكثر بكثير من مجرد الموهبة. أنت بحاجة إلى الأشخاص المناسبين من حولك، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في الوقت المناسب. وهذا هو جوهر هذين المشروعين".

وأضاف: "إل إن4 فيوجن يتعلق ببناء فريق سباقات قادر على منافسة الأفضل في رياضة المحركات على مستوى الناشئين، مع أشخاص رائعين وبيئة مميزة تتيح للسائقين التطور. أما برنامج إل إن4 ليغاسي، فيتمحور حول مساعدة السائقين الشبان الموهوبين على الحصول على فرص ربما لم تكن متاحة لهم لولا ذلك".

كسوة سيارة فريق نوريس "ال ان 4 فيوجن" في الفورمولا 3

وتابع: "بالنسبة لي، المشروعان يكمل أحدهما الآخر بشكل طبيعي. أريد المساعدة في خلق فرص للجيل المقبل، داخل الحلبة وخارجها، وآمل أن أُحدث فرقًا حقيقيًا مع السائقين الشبان الذين يشقون طريقهم في هذه الرياضة".

وكان نوريس، الذي حصد لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 العام الماضي، قد وقع مؤخرًا تمديدًا ضخمًا لعقده مع مكلارين، ما يضمن استمرار السائق البالغ من العمر 26 عامًا مع الفريق المتمركز في ووكينغ حتى عام 2030 على الأقل.

من جهته، عقّب قال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ورئيسها ستيفانو دومينيكالي على ذلك قائلًا: "رؤية لاندو نوريس منخرطًا في هذا المشروع الجديد تمثل رسالة مذهلة حول مدى أهمية هرم الفورمولا 3 والفورمولا 2 لمستقبل الفورمولا 1. ومن خلال استثمار لاندو وخبرته، يمكننا بناء مستقبل يضم سائقين ومهندسين وميكانيكيين جدد، إلى جانب إرث ستتوارثه أجيال عشاق رياضة المحركات".