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لاندو نوريس يشكك في عقوبة شارل لوكلير خلال جائزة البرازيل الكبرى: "مجرد حادثة تسابق"

أبدى لاندو نوريس تحفظه على عقوبة الثواني الخمس التي فُرضت على شارل لوكلير خلال جائزة البرازيل الكبرى.

منشور: 11-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

شكك لاندو نوريس سائق مكلارين في العقوبة التي فُرضت على شارل لوكلير عقب جائزة البرازيل الكبرى، والتي كلفت سائق فيراري التراجع إلى المركز الثامن بدلًا من السابع.

واحتك لوكلير بالجهة الخلفية اليسرى لسيارة ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز عند المنعطف 12، خلال اللفة قبل الأخيرة من السباق على حلبة إنترلاغوس. وبعد نهاية السباق، عوقب السائق القادم من موناكو بإضافة 5 ثوانٍ إلى زمنه، ليتراجع خلف لاوسون إلى المركز الثامن.

واعتبر نوريس، الذي حقق الفوز أمام الجماهير البرازيلية، أن مناورة لوكلير ضد لاوسون كانت "مجرد تسابق"، وذلك خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش" جمعه بصديقه وسائق السباقات السابق ماكس فيوتريل.

واتفق فيوتريل مع هذا الرأي، واصفًا ما حدث بأنه "تسابق حقيقي". وأشار إلى أن لوكلير بلغ حدود المسموح به، وأن أي "احتكاك إضافي" لم يكن ليكون مقبولًا، قبل أن يصف ما حدث بأنه "احتكاك في التوقيت المثالي".

ورد نوريس قائلًا: "أتفق معك"، مضيفًا أن الاحتكاك كان "في المكان المناسب تمامًا".

شارل لوكلير، فيراري وليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: صور غيتي

لكن مراقبي السباق تبنوا وجهة نظر مختلفة. وأوضحوا في قرارهم أن الاحتكاك كان طفيفًا، لكنه تسبب في إرباك السائق النيوزيلندي، وأتاح للوكلير الاقتراب منه بمحاذاته، رغم أن الفارق بينهما كان أكبر قبل حدوث التلامس. كما أشاروا إلى أن العقوبة اقتصرت على 5 ثوانٍ بدلًا من 10 ثوانٍ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الممطرة وطبيعة الاحتكاك المحدودة.

وقال مراقبو السباق في بيانهم الرسمي: "رغم أن الاحتكاك كان طفيفًا، وأن السيارة رقم 30 تمكنت من الحفاظ على الصدارة بعد ذلك، فإن سائق السيارة رقم 30 أوضح أن الاحتكاك ألحق أضرارًا بالجنط الخلفي الأيسر لسيارته، كما سمح للسيارة رقم 16 بالاقتراب منه على الحلبة، ثم تجاوزه في نهاية المطاف بعد 5 منعطفات".

وأضافوا: "علاوة على ذلك، ووفقًا لإرشادات معايير القيادة، كانت السيارة رقم 30 صاحبة الحق في المنعطف، وكان يتعين على سائق السيارة رقم 16 اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب الاصطدام. كما أوضح سائق السيارة رقم 16 أن الاحتكاك كان طفيفًا، ولم تترتب عليه أية عواقب رياضية واضحة".

واختتموا قائلين: "رغم إقرارنا بأن الاحتكاك كان طفيفًا، فإننا وبعد مراجعة الصراع بين السيارتين على الحلبة، خلصنا إلى أن السيارة رقم 16 تمكنت من الاقتراب من السيارة رقم 30 ثم تجاوزها بسبب الاحتكاك. فقد تسبب التلامس بوضوح في إرباك السيارة رقم 30، وسمح للسيارة رقم 16 بالوصول إلى جوارها بعدما كانت أبعد عنها قبل الاحتكاك. وكان لذلك تأثير رياضي واضح".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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