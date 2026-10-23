فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لاندو نوريس يدعم انتقادات فيرستابن لمطبّات حلبة أوستن ويكشف عن تناول مسكنات للصداع قبل القيادة

أكد لاندو نوريس أن التعرجات على بعض حلبات الفورمولا 1 شديدة لدرجة تدفعه إلى تناول مسكنات للصداع قبل القيادة.

منشور: 23-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أعلن لاندو نوريس دعمه لانتقادات ماكس فيرستابن لحالة سطح حلبة الأمريكيتين، موضحًا أن التعرجات على بعض حلبات الفورمولا 1 شديدة إلى درجة تدفعه إلى تناول مسكنات للصداع قبل الانطلاق بالسيارة.

وبعد متابعته سباق بطولة العالم لسباقات التحمل على حلبة الأمريكيتين، مازح فيرستابن قائلًا إنه "سيحتاج إلى طلب عمود فقري جديد بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أو سيصبح مثل روبوكوب". وقبل انطلاق جائزة الولايات المتحدة الكبرى يوم الخميس، صعّد السائق الهولندي من انتقاداته للحلبة. وعندما سُئل نوريس عن الأمر بعد ذلك بوقت قصير، أيد رأي منافسه.

وقال نوريس: "حسنًا، أعتقد أنني أتفق معه. أعني، إذا أنشأت حلبة جديدة في الوقت الحالي، فإن لوائح الاتحاد الدولي للسيارات وقوانين بناء الحلبات الجديدة تفرض نطاقات ضيقة جدًا من التفاوتات المسموح بها. ومن الواضح أن هذه الحلبة لا تقترب حتى من استيفاء تلك المعايير الحالية، لكن المشكلة أنها حلبة قديمة وليست جديدة، وحالتها سيئة للغاية".

وأوضح نوريس مدى الصعوبة التي قد يواجهها السائقون، قائلًا: "هناك الكثير من الأماكن التي أحتاج فيها إلى تناول مسكنات للصداع قبل الخروج إلى الحلبة. والسبب ببساطة هو كثرة التعرجات، إذ يرتطم رأسي بمساند الرأس بقوة بسببها، إلى جانب أمور أخرى، ولذلك فإن الأمر ليس مريحًا على الإطلاق".

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وأضاف: "لكن ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله. أعني أننا نشكو من هذه المشكلة، وقد طُرحت بالتأكيد مرات عديدة، لكن هناك حدودًا لما يمكننا الشكوى منه. ومع ذلك، فهو محق، محق تمامًا".

وتُعد حالة سطح حلبة الأمريكيتين مشكلة مستمرة منذ استضافتها أول سباق للفورمولا 1 عام 2012. وبعد فوزه في أوستن عام 2023، قال فيرستابن إن التعرجات "لا تليق بمستوى الفورمولا 1"، ووعد بوبي إبستين، رئيس الحلبة، آنذاك بمعالجة المناطق الأكثر تضررًا. وفي عام 2024، أُعيدت تعبيد الحلبة بالكامل، كما نُفذت أعمال هذا العام لمعالجة أسوأ المناطق المتضررة بين المنعطفين التاسع والحادي عشر.

وتحدث جورج راسل، سائق مرسيدس، أيضًا عن التعرجات في أوستن، واصفًا إياها بأنها "جزء من السباقات"، لكنه رأى أن حلبات الفورمولا 1 ينبغي إعادة تعبيدها "كل عامين تقريبًا". وأوضح أن ارتفاع سيارات الفورمولا 1 عن الأرض لا يتجاوز 10 مليمترات عند نهاية الخطوط المستقيمة، وأن الجدران الجانبية الأقصر لإطارات الـ 18 بوصة تجعل السائقين يشعرون بكل نتوء على سطح الحلبة.

وترتبط الفورمولا 1 بعقد لاستضافة السباقات على حلبة الأمريكيتين حتى عام 2034، بعد التوصل إلى اتفاق جديد العام الماضي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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