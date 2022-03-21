نوريس يتوقع المزيد من "الألم" نظراً "للطريق الطويلة" أمام مكلارين

دخلت مكلارين موسم 2022 وهي تتطلع للبناء على الأداء القوي من الموسم الماضي والذي تُوج بفوزٍ في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، بعد انقطاع دام تسع سنوات تقريباً.

لكن الفريق واجه سباقاً صعباً في البحرين، ليحقق المركزين الـ 14 و15 مع دانيال ريكاردو ونوريس.

وبعد التأهل بالمركز 13، تراجع نوريس إلى الخلف في السباق حتى المركز الأول بعد وقفة الصيانة الأولى.

ونجح بالتقدم مركزين في اللفات الأخيرة بعد انسحاب كلتا سيارتي ريد بُل بسبب مشكلة في مضخة الوقود، ما منحه المركز الـ 15.

واعترف البريطاني أنه قدم "سباقاً شجاعاً" وأن السباق بدا "بنفس السوء الذي شعر به خلف المقود" على الحلبة.

فقال: "هذا هو موقعنا، ببساطة شديدة. علينا أن نعتاد على ذلك بعض الشيء. بالطبع بعد المواسم الماضية باتت هناك توقعات كثيرة على كاهلنا، والأنظار موجهة إلينا".

وتابع: "علينا التحلي بالذهنية المناسبة. أمامنا طريق طويلة للغاية، وليست قصيرة أبداً. علينا البدء من الصفر والبحث عن حل لما يجري".

وأردف: "أنا أحاول فقط إيجاد الحلول، وهذا لا يعني أن الجولة المقبلة ستكون رائعة".

واسترسل: "لكن خلال الأشهر المقبلة، علينا فهم ما يجري وكيفية التحسن".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح نوريس أنه "يتوقع المزيد من الألم" وأن على الجميع فهم ذلك نظراً لأداء مكلارين الحالي.

فقال: "كنا في مثل هذا الموقع من قبل منذ عدة سنوات. آمل أن نتمكن من الحفاظ على التفاؤل والثقة بقدرة الفريق على إيجاد حلول للتحسن".

يشار إلى أنّ الفرق التي تستعمل محركات مرسيدس عانت في البحرين، حيث كانت السيارات الستّ تلك آخر من قطع العلم المرقط.

وحين سُئِل إن كانت السرعة على المقاطع المستقيمة أو وحدة الطاقة، تمثل المعضلة التي تواجهها مكلارين، أوضح نوريس أن المحرك "لا يساعد"، وأن قدرة سيارتي مرسيدس على تحقيق المركزين الثالث والرابع تعني أن هناك مشاكل أكبر لدى مكلارين.