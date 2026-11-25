فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لاندو نوريس يتوقع أن تتفوق سباقات الفورمولا 1 في 2030 على إثارة جائزة لاس فيغاس الكبرى

شكك نوريس في رقم التجاوزات القياسي في لاس فيغاس، مؤكدًا أن "بعض التجاوزات لم تكن تجاوزات فعلية" في ظل قوانين 2026

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

قدمت جائزة لاس فيغاس الكبرى في الفورمولا 1 رقمًا قياسيًا لافتًا تصدر العناوين، بعدما شهدت 352 عملية تجاوز و35 تغييرًا في الصدارة خلال 50 لفة، محطمة الرقم القياسي التاريخي للبطولة في عدد التجاوزات.

لكن لاندو نوريس، الذي أنهى السباق في المركز الثاني، لم يقتنع تمامًا بما يعنيه هذا الرقم من داخل قمرة القيادة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فيا بعد السباق، عقب وصوله بفارق 0.639 ثانية خلف ماكس فيرستابن، شكك سائق مكلارين في دقة هذا العدد، معتبرًا أن الفوارق الكبيرة في السرعة الناتجة عن استخدام البطارية جعلت الكثير من التجاوزات التي شهدها مساء السبت بعيدة عن كونها مناورات تنافسية حقيقية.

وقال نوريس، متفقًا مع تفسير فيرستابن السابق الذي وصف تبادل التجاوزات على المقطع المستقيم في لاس فيغاس بأنه أشبه بلعبة "ماريو كارت": "شرح ماكس الأمر بشكل جيد. من منظور التسابق، وبالنسبة لمن يشاهد السباق من الخارج، أنا متأكد من أنه ربما كان أفضل سباق في تاريخ الفورمولا 1. لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، وكانت هناك تجاوزات تظهر من العدم".

لكن الإحساس من خلف عجلة القيادة كان مختلفًا تمامًا، إذ أوضح نوريس: "المشكلة أنك أحيانًا تقترب من الآخرين بفارق سرعة يبلغ 20 أو 30 كيلومترًا في الساعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بنا، وبعض التجاوزات لم تكن تجاوزات فعلية، بل تضغط على زر التعزيز وتتجاوز أحدهم".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

وشعرت مكلارين بوضوح بضعف سرعتها على المقاطع المستقيمة طوال عطلة نهاية الأسبوع. فقبل يوم واحد فقط، وصف نوريس سيارة "إم سي إل40" بأنها "سيئة للغاية على المقاطع المستقيمة"، بعدما خسر قرابة ثمانية أعشار الثانية أمام كيمي أنتونيللي خلال المقطع الثالث في التجارب التأهيلية، بينما كانت هناك كيس بلاستيكي عالق أسفل أرضية سيارته.

وبدأ السائق البريطاني السباق خارج المراكز العشرة الأولى، في وقت كان يحاول فيه تحديد أفضل طريقة لتوزيع الطاقة الكهربائية في سيارته.

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لكن تجنب الأخطاء أثمر عن نتيجة ممتازة، إذ منحت الأخطاء المتأخرة التي ارتكبها جورج راسل في اللفة 48 وأنتونيللي في اللفة 49 فريق مكلارين المركزين الثاني والثالث، إلى جانب أوسكار بياستري، ليحقق الفريق أول صعود مزدوج إلى منصة التتويج منذ جائزة ميامي الكبرى في مايو الماضي.

نوريس يعتقد أن سباقات 2030 ستحافظ على الإثارة دون الحاجة إلى الحيل

ورغم تشكيكه في طبيعة التجاوزات التي ساعد عليها نظام التعزيز في موسم 2026، لم يستبعد نوريس جودة الإثارة التي قدمتها لاس فيغاس. وأوضح أن برودة سطح الحلبة الصحراوية ساعدت على الحد من ارتفاع حرارة الإطارات عند السير خلف السيارات الأخرى، ما كان سيتيح استمرار المعارك المباشرة بين السائقين حتى من دون إجبارهم على إدارة احتياطي الطاقة الكهربائية باستمرار.

وقال نوريس: "لكن السباق كان جيدًا رغم ذلك. كنت لا تزال تقاتل من أجل المراكز، وكانت هناك الكثير من الأمور الجيدة. لكنني متأكد من أنك لو لم تكن البطارية تعمل بهذه الطريقة، لكان عدد التجاوزات مماثلًا".

وأضاف: "سنستمتع بالأمر أكثر كسائقين، لأننا سنتمكن من الضغط والانطلاق بأقصى سرعة، من دون الاضطرار إلى التفكير في استعادة الطاقة والبطارية ومتى نستخدم الطاقة ومتى نتوقف عن استخدامها وكل هذه الأمور".

وتابع: "هذا ما أحاول قوله، كان بإمكان السباق أن يكون أفضل حتى. تخيلوا ما سيحدث في 2030، يا إلهي، سيكون ذلك أفضل سباق يمكن أن تشاهدوه على الإطلاق".

وتكتسب توقعات نوريس لعام 2030 أهمية خاصة بعد الإعلان الذي نُشر يوم الجمعة في نيفادا، عندما أعلنت فيا التوصل إلى اتفاق مبدئي بالإجماع بشأن حزمة قوانين أبسط وأخف وزنًا لعام 2030، ترتكز على محركات في8 سعة 2.1 لتر مزودة بشواحن توربينية، ووقود مستدام، وتقليل تعقيدات الأنظمة الهجينة، على أن ينتظر المقترح تصويت المجلس العالمي لرياضة السيارات الشهر المقبل في شنغهاي.

وفي الوقت الحالي، ساعد صعود نوريس إلى منصة التتويج للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه في ساو باولو، على معادلة رصيد جورج راسل عند 264 نقطة، ليصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث.

كما قلص مكلارين الفارق مع ريد بُل في صدارة ترتيب الصانعين من 17 نقطة إلى تسع نقاط فقط، بعدما أصبح رصيد الفريق البريطاني 431 نقطة مقابل 440 نقطة لريد بُل، وذلك قبل جولتي قطر وأبوظبي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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