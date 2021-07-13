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لاندو نوريس تعرض للسرقة في ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020

كشف فريق مكلارين للفورمولا واحد أن سائقه لاندو نوريس تعرض للسرقة بعد المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2020 في ملعب ويمبلي مساء يوم الأحد.

لاندو نوريس تعرض للسرقة في ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020

كان الفوز من نصيب إيطاليا عبر ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الإضافي للمباراة بنتيجة 1 - 1.

وشارك السائق البريطاني صورة له وهو يشاهد المباراة، على حسابه الشخصي في منصة "إنستاغرام" مع رسالة "فخور بفريقنا".

وبعد خروجه من الملعب، الذي امتلأ لاحقاً بالجمهور الإنكليزي لكن من غير حاملي التذاكر، تعرض صاحب الـ 21 عاماً إلى السرقة، حيث قال أنه كان "يرتجف" من هذه التجربة، وفقاً لبيان أصدره فريقه صباح يوم الاثنين.

حيث جاء في البيان: "يؤكد فريق مكلارين تعرض لاندو نوريس لحادثة، بعد نهائي يورو 2020 في ويمبلي، سُرقت خلاله ساعة يده التي كان يرتديها".

وأكمل: "لحسن الحظ، لم يتعرض لاندو لأي أذى، لكنه كان يرتجف من هذه التجربة".

وتابع البيان: "يقدم الفريق دعمه إلى لاندو، ونحن واثقون من أن متابعي السباقات سينضمون إلينا في تقديم أطيب الأمنيات له خلال جائزة بريطانيا الكبرى".

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ولم يضف البيان أية تفاصيل أخرى، في إشارة إلى أن المسألة الآن باتت "بين يدي الشرطة".

يشار إلى أن نوريس هو السائق الوحيد هذا الموسم الذي سجل النقاط في جميع السباقات حتى الآن، وحقق ثالث منصة تتويج له هذا الموسم مع المركز الثالث في جائزة النمسا.

وكانت أفضل نتيجة له في سيلفرستون، المركز الخامس الموسم الماضي.

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