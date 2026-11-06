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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

لاندو نوريس يتصدر التجارب الحرة الأولى في البرازيل وهيرتا يحصد النقطة الحاسمة لنيل الرخصة الخاصة

تصدر نوريس الحصة الافتتاحية في ساو باولو، بينما جمع هيرتا النقطة الأخيرة التي تؤهله للحصول على الرخصة الخاصة من الاتحاد الدولي للسيارات.

تم التحرير: 06-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

سجل لاندو نوريس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة البرازيل الكبرى، متقدمًا على كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.

وتفوق نوريس على أنتونيللي بفارق 0.082 ثانية باستخدام إطارات سوفت، بعدما سجل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و11.717 ثانية، فيما ابتعد فيرستابن وهاميلتون عنه بفارق عُشرين وثلاثة أعشار الثانية على التوالي، في ظل تقارب الفرق الأربعة الكبرى مجددًا.

لكن لم يكن جميع السائقين راضين عن أدائهم، إذ اشتكى فيرستابن عبر اللاسلكي من مشكلة قديمة في سيارة ريد بُل "آر بي 22"، قائلًا: "هذا غير مقبول يا رجل. غير مقبول هذا الأداء عند تخفيض السرعات. ما هذا بحق الجحيم؟".

وأضاف لاحقًا مشيرًا إلى مشكلة أخرى: "هناك خطب ما في نظام التوجيه. أصبح تحريك المقود أكثر صعوبة باستمرار".

وشهد المنعطف الأول حالات كثيرة من انغلاق المكابح، سواء لدى السائقين المخضرمين أو الناشئين، إذ شارك عدد كبير من السائقين الصاعدين في هذه الحصة. وكان أبرزهم بلا شك رافاييل كامارا، سائق هاس لموسم 2027، الذي سجل ظهوره الأول المبكر في الفورمولا 1 على أرضه هذا الأسبوع، عقب الخلاف الذي أدى إلى ابتعاد إستيبان أوكون عن الفريق.

وأنهى متصدر بطولة الفورمولا 2 الحصة في المركز الثامن عشر، متأخرًا بفارق يقارب تسعة أعشار الثانية عن زميله أولي بيرمان.

وكان سائق ألبين غابرييلي ميني أحد الناشئين القلائل الذين تفوقوا على السيارة الشقيقة، بعدما احتل المركز السابع بزمن بلغ دقيقة واحدة و12.569 ثانية، متقدمًا بفارق 0.085 ثانية على فرانكو كولابينتو.

ولم يتمكن أي سائق ناشئ آخر من دخول المراكز العشرة الأولى؛ إذ حل ليوناردو فورنارولي سائق مكلارين في المركز الحادي عشر، متأخرًا بفارق 1.116 ثانية عن نوريس، بينما جاء لوك براونينغ سائق ويليامز في المركز السابع عشر، بفارق 0.080 ثانية خلف أليكس ألبون، الذي واجه مشكلة ميكانيكية، في حين أنهى كولتون هيرتا سائق كاديلاك الحصة في المركز العشرين، متأخرًا بفارق 0.904 ثانية عن فالتيري بوتاس.

ومن المفترض نظريًا أن تمنح الحصة الخالية من المشاكل لهيرتا، باستثناء حالة انغلاق مكابح كبيرة عند المنعطف الأول، النقطة الأخيرة التي يحتاج إليها للحصول على الرخصة الخاصة من الاتحاد الدولي للسيارات، ما يجعله مؤهلًا لشغل مقعد في الفورمولا 1 موسم 2027، في حال قررت كاديلاك ترقيته في العام المقبل.

وفي مؤخرة الترتيب، جاء دينو بيغانوفيتش سائق فيراري وفريدي سلاتر سائق أودي، بعدما واجها مشكلتين تقنيتين منعتاهما من تسجيل أزمنة باستخدام إطارات سوفت، وقلصتا عدد لفاتهما خلال الحصة.

وقال سلاتر: "لقد توقفت السيارة عن العمل تمامًا"، وهو ما تسبب في رفع العلم الأحمر بعد 12 دقيقة فقط من بداية الحصة. وأكمل السائقان 11 و7 لفات على التوالي.

التجارب الحرة الأولى

المركز

السائق

#

عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. نوريس مكلارين 1 33

1:11.717

S 216.300 2 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 32

+0.082

1:11.799

0.082 S 216.053 3 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 29

+0.236

1:11.953

0.154 S 215.590 4 ل. هاميلتون فيراري 44 31

+0.324

1:12.041

0.088 S 215.327 5 ج. راسل مرسيدس 63 30

+0.386

1:12.103

0.062 S 215.142 6 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 25

+0.439

1:12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì ألبين

62 28

+0.852

1:12.569

0.413 S 213.760 8 غ. بورتوليتو آودي 5 30

+0.897

1:12.614

0.045 S 213.628 9 ف. كولابينتو ألبين 43 34

+0.937

1:12.654

0.040 S 213.510 10 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 32

+0.998

1:12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli مكلارين

67 28

+1.116

1:12.833

0.118 S 212.985 12 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 27

+1.120

1:12.837

0.004 S 212.974 13 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 26

+1.300

1:13.017

0.180 S 212.449 14 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 32

+1.321

1:13.038

0.021 S 212.388 15 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 16

+1.654

1:13.371

0.333 S 211.424 16 أ. ألبون ويليامز 23 18

+1.794

1:13.511

0.140 S 211.021 17 ل. براوننج ويليامز 46 12

+1.874

1:13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara فريق هاس اف1

51 30

+1.979

1:13.696

0.105 S 210.491 19 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 28

+2.043

1:13.760

0.064 S 210.309 20 ك. هيرتا كاديلاك-فيراري 25 31

+2.558

1:14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic فيراري

38 11

+2.640

1:14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater آودي

98 7

+3.249

1:14.966

0.609 H 206.925

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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