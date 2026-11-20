فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لاندو نوريس واثق من أن الفورمولا 1 لن "تعرّض السائقين للخطر" في الشرق الأوسط

أكد سائق مكلارين أنه لا يشعر بأية مخاوف شخصية حيال خوض سباقي قطر وأبوظبي.

منشور: 20-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أكد بطل العالم لموسم 2025 لاندو نوريس أنه لا يشعر بأية مخاوف بشأن السباقين الأخيرين من الموسم في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ثقته بأن الفورمولا 1 لن تعرّض السائقين والفرق لأية مخاطر.

وبعد سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى هذا الأسبوع، تتجه البطولة إلى قطر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، قبل أن تختتم موسمها في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

واضطرت الفورمولا 1 إلى تعديل روزنامة الموسم الحالي بسبب الأوضاع في المنطقة، إذ نُقل سباق جائزة البحرين الكبرى إلى ماليزيا، فيما أُلغي سباق جائزة السعودية الكبرى. وكان خيار إقامة السباقين الأخيرين في قطر وأبوظبي غير ممكن، قد دفع البطولة إلى دراسة حلبة إيمولا الإيطالية كبديل، لكن هذا الخيار استُبعد الآن.

وعندما سُئل نوريس خلال المؤتمر الصحفي للسائقين في لاس فيغاس يوم الخميس عما إذا كانت لديه أية تحفظات بشأن السفر إلى المنطقة، أوضح إنه يتطلع إلى ذلك.

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وقال نوريس: "أنا أتطلع إلى ذلك. من جانبي، لا توجد أية مشكلة. أعتقد أن الأمر يتعلق بكوننا نسافر مع فريق كبير، ولذلك فإن السؤال الأهم هو: ما رأي بقية أفراد فريقي؟ أما أنا، فلا أشعر بأي قلق".

وكشف سائق مكلارين أنه يعتزم التوجه إلى المنطقة حتى قبل انطلاق عطلات نهاية أسبوع السباقات، قائلًا: "لدي حفل زفاف أحد أصدقائي في البحرين الأسبوع المقبل. لذلك كنت أخطط في الوقت الحالي للذهاب إلى هناك، ثم التوجه إلى قطر وبعدها أبوظبي. لذا لا توجد أية مخاوف من جانبي".

وتابع: "لا أعتقد ببساطة أن الرياضة ستعرّضنا للخطر في مثل هذه الظروف. كما أن الموتو جي بي كانت هناك أيضًا. لذلك لا أشعر بأي قلق".

وكانت بطولة الموتو جي بي قد أقامت سباقها في قطر في وقت سابق من هذا الشهر دون أي مشكلات. وشدد نوريس على أن القرار لا يتعلق بالسائقين وحدهم، بل يؤثر في عدد أكبر بكثير من الأشخاص.

فقال: "لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي. أعتقد أن هناك عددًا أكبر بكثير من الأشخاص المعنيين، من الجماهير وأفراد الفرق".

واتفق معه فالتيري بوتاس، سائق كاديلاك، الذي كان حاضرًا أيضًا في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "سأشارك في السباقات هناك بالتأكيد. لا أشعر بأية مخاوف، لأنه كما قال لاندو، إذا قررت الفورمولا 1 التوجه إلى هناك، فلن تفعل ذلك ما لم تكن لديها خطة واضحة، وما لم تكن متأكدة من أن الوضع آمن".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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