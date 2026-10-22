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لاندو نوريس مهدد برقم تاريخي سلبي في الفورمولا 1 مع استمرار انهيار موسم دفاعه عن اللقب

يواجه لاندو نوريس خطر أن يصبح أول بطل عالم في الفورمولا 1 منذ دايمون هيل في 1997 ينهي موسم الدفاع عن لقبه خارج المراكز الخمسة الأولى.

منشور: 22-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025 وترسيخ اسمه في سجلات التاريخ، يمر لاندو نوريس بأحد أسوأ مواسم الدفاع عن اللقب في تاريخ البطولة.

يحتل السائق البريطاني حاليًا المركز السادس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 201 نقطة، مع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم. وإذا أنهى البطولة في المركز السادس أو في مركز أدنى، فسيصبح أول بطل عالم ينهي الموسم التالي لتتويجه خارج المراكز الخمسة الأولى، منذ دايمون هيل في عام 1997.

فاز هيل باللقب مع ويليامز في عام 1996، لكن الفريق استغنى عن خدماته، لينتقل إلى آروز وينهي موسم 1997 في المركز الثاني عشر. ومنذ ذلك الحين، كان المركز الخامس أسوأ نتيجة يحققها بطل العالم في الموسم التالي لتتويجه.

- 1998: جاك فيلنوف، ويليامز، المركز الخامس.

- 2009: لويس هاميلتون، مكلارين، المركز الخامس.

- 2010: جنسن باتون، مكلارين، المركز الخامس.

- 2014: سيباستيان فيتيل، ريد بُل، المركز الخامس.

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ويمكن القول إن نيكو روزبرغ لم يتمكن من الدفاع عن لقبه بعد تتويجه في عام 2016، لكنه اعتزل الرياضة عقب إحراز البطولة، ولذلك ليس من المؤكد أن هذه الحالة تُحتسب ضمن المقارنة.

ويتأخر نوريس بفارق 14 نقطة فقط عن شارل لوكلير سائق فيراري، الذي يحتل المركز الخامس، وبفارق 20 نقطة عن ماكس فيرستابن صاحب المركز الرابع. ورغم عدم تبقي أية عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا هذا الموسم، لا يزال بإمكان نوريس الخروج من دوامة النتائج المتراجعة. لكن ذلك يتوقف على قدرة مكلارين على تحسين سيارتها قبل فوات الأوان.

وقال نوريس لوسائل الإعلام عقب إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى في المركز الرابع: "السيارة ليست سريعة بما يكفي، كما أن قيادتها صعبة للغاية. نحن بعيدون جدًا عن المستوى المطلوب".

من جانبه، قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين: "علينا دائمًا النظر إلى الحزمة التقنية بأكملها، أليس كذلك؟ أعتقد أننا نعلم أن أداءنا ليس جيدًا على الحلبات التي تتضمن خطوطًا مستقيمة طويلة. فالحزمة التقنية ليست قوية على هذا النوع من الحلبات".

وأضاف: "لذلك، ستكون الأمور صعبة على حلبات مثل باكو ومونزا ولاس فيغاس. تكون السيارة قوية في المنعطفات البطيئة، والمنعطفات الصغيرة والضيقة التي تتطلب استخدام المكابح، وما شابه ذلك. أعتقد أن أداءها جيد في هذه الظروف، لكنه ليس الأفضل، ولذلك علينا العمل على تحسينه. للسيارة نقاط قوة وأخرى ضعف، وسيشهد أداؤها صعودًا وهبوطًا خلال ما تبقى من الموسم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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