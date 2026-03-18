فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

لاندو نوريس: لا نمتلك الوتيرة للمنافسة على منصة التتويج حاليًا

أكد لاندو نوريس أن مكلارين لا تمتلك السرعة الكافية للمنافسة على منصة التتويج في الوقت الحالي.

أحمد مجدي
لم يتمكن سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري من الانطلاق في جائزة الصين الكبرى بسبب مشاكل في وحدة الطاقة.

وقدم بطل العالم الحالي تقييمًا متشائمًا نسبيًا لتوقعات الفريق هذا الموسم، حيث يرى أن مكلارين لم تفهم بعد بشكل كامل كيفية استخلاص الأداء من وحدة الطاقة الجديدة.

حيث قال: "هذا الأسبوع تعلمنا أشياء جديدة مقارنة بسباق أستراليا. في الصين، أصبح من الواضح أننا كفريق لم نفهم بعد بشكل كامل كيفية العمل مع وحدة الطاقة وما التعديلات التي نحتاجها. كما رأينا أن المستوى الحالي للسيارة لا يسمح لنا بالمنافسة على منصات التتويج أو الانتصارات".

وتابع: "لدينا الكثير من العمل أمامنا لحل المشاكل التي نواجهها. الفريق يدرك وضعنا ويقيمه بشكل واقعي. سنواجه الكثير من العمل الشاق طوال الموسم للعودة إلى المكان الذي نريد أن نكون فيه".

 

وأردف: "كل موسم مختلف، لذلك لا يوجد شيء مضمون. لكنني أثق بالفريق ولدي أمل في أننا قادرون على تغيير الأمور. الموسم طويل، وبعد اليابان ستكون لدينا فترة قصيرة سنحاول خلالها ترتيب الأمور وتخصيص مزيد من الوقت لإدخال التحديثات. سنرى ما إذا كنا قادرين على تجهيز هذه الأجزاء مبكرًا وتركيبها على السيارة".

واختتم: "بالطبع لم نكن نرغب في بداية كهذه للموسم، لكنني واثق من أن الفريق قادر على التحسن وأننا سنتمكن من المنافسة على منصات التتويج وربما الانتصارات لاحقًا هذا الموسم. أريد أن أؤمن بذلك. لقد كانت بداية صعبة، لكنني متمسك بالأمل".

