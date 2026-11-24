فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لاندو نوريس: "كنت أنظر إلى البطارية أكثر مما أنظر إلى المسار أمامي" في لاس فيغاس

نتيجة السباق تضع نوريس في المركز الخامس ببطولة السائقين، متساويًا في النقاط مع جورج راسل

ليديا مي

منشور: 24-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

قال لاندو نوريس سائق مكلارين إنه أمضى وقتًا أطول خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى في مراقبة بطاريته مقارنة بالنظر إلى المسار أمامه، وذلك بعدما تمكن من التقدم من خارج مراكز النقاط إلى المركز الثاني.

وانطلق بطل العالم لعام 2025 من المركز الثالث، لكنه كان قد تراجع إلى المركز الحادي عشر بحلول اللفة 12، بعدما عانت سيارة "إم سي إل40" على المقاطع المستقيمة الطويلة في حلبة الشوارع في لاس فيغاس.

وكان نوريس قد وصف السيارة بأنها "سيئة للغاية على المقطع المستقيم" عقب التصفيات، وجاءت اللفات الأولى من السباق لتوضح أسباب ذلك.

وأوضح نوريس خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق قائلًا: "في بداية السباق، كنت أحاول فقط فهم كيفية التعامل مع البطارية. وبدا لي دائمًا أنني في الجانب الخاطئ من المعادلة. ففي كل مرة كان أحدهم يتجاوزني، لم تكن لدي أية طاقة في البطارية، بينما كان السائق خلفي يمتلك طاقة أكبر، وكنت أواصل التراجع".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

وأضاف: "كان السباق بأكمله يتمحور حول مراقبة البطارية وتقدير كيفية استخدامها. كنت أنظر إلى البطارية أكثر مما أنظر إلى المسار أمامي حول هذه الحلبة. لذلك كانت أهم شيء على الإطلاق".

وساعد دخول سيارة الأمان، بعد تصادم سيرجيو بيريز ورافاييل كامارا، نوريس على العودة إلى دائرة المنافسة.

حيث قال: "كانت السرعة في الفترة الأولى من السباق مماثلة تمامًا لما كانت عليه في الفترة الثانية. لكن المشكلة أننا كنا معرضين بشدة للتجاوز على المقطع المستقيم. وكان جزء كبير من الأمر يتمثل في محاولة تحديد المواضع التي ينبغي فيها استخدام البطارية وتلك التي يجب تجنب استخدامها فيها".

وتابع: "لا بد أنني كنت أضغط على نحو تسعة أزرار في كل لفة، محاولًا ضبط الأمور بالشكل الصحيح، وجعل البطارية تعمل كما ينبغي، ومنح أنفسنا فرصة أفضل قليلًا. وبما أننا كنا أبطأ بكثير على المقاطع المستقيمة مقارنة بالآخرين، كان علينا القيام بالكثير من الأمور لمحاولة امتلاك أية فرصة للمنافسة".

ومع تبقي جولتين على نهاية الموسم، في قطر وأبوظبي، يحتل نوريس حاليًا المركز الخامس في ترتيب السائقين برصيد 264 نقطة، متساويًا في النقاط مع جورج راسل سائق مرسيدس، الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد جائزة لاس فيغاس الكبرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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