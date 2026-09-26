يعتقد لاندو نوريس أنه بات مطالبًا الآن بتقديم كل ما لديه للحفاظ على أدنى فرصة للفوز بلقب العالم في الفورمولا 1 لعام 2026، وهو ما يفسر خطأه أثناء تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى.

حصد نوريس 83 نقطة منذ أن قدمت مكلارين أكبر تحديثاتها لهذا الموسم في المجر، ما يعني أنه ينافس الآن جورج راسل ولويس هاميلتون على المركز الثاني في بطولة العالم.

لكن سائقًا واحدًا لا يزال يتفوق عليه في رصيد النقاط خلال تلك الفترة، وهو المتصدر كيمي أنتونيللي، الذي يبتعد عنه نوريس حاليًا بفارق 106 نقاط، مع تبقي تسع جوائز كبرى فقط.

لذلك، وفي القسم الثالث من التصفيات على حلبة باكو التي عانت فيها مكلارين، ضغط نوريس بقوة وانغلقت المكابح وانتهى به الأمر في المركز الخامس على شبكة الانطلاق، رغم أن ذلك كان أيضًا نتيجة لمشكلة تقنية يتوقع مدير الفريق أندريا ستيلا أن يتم إصلاحها اليوم.

واعترف البريطاني: "ارتكبت خطأ في لفتي الأخيرة ودفعت الثمن. لكنني وصلت إلى مرحلة في البطولة يتعين عليّ فيها أن أقاتل من أجل البول بوزيشن أو أموت وأنا أحاول. بالطبع، دفعت ثمن الضغط أكثر من اللازم اليوم، لكن هذه هي الأمور".

وقال نوريس إنه كان "على الأرجح الأبطأ على الخطوط المستقيمة"، وهو أمر لم يكن دقيقًا تمامًا، لكنه احتل المركز التاسع عشر من حيث السرعة في التصفيات، متقدمًا على سيارتي أستون مارتن ونيكو هلكنبرغ سائق أودي، ورأى أنه قد يتحول إلى "فريسة سهلة" على الخطوط المستقيمة الطويلة في باكو خلال سباق السبت.

وقال أحد الصحفيين بسخرية مبطنة: "من المثير جدًا أن نتطلع إلى ذلك"، ليرد نوريس، كما كان متوقعًا: "حسنًا، بالنسبة لكم أنتم، أجل. أما بالنسبة لي، فليس كثيرًا".

وبصفته بطل العالم الحالي، أوضح نوريس أنه أصبح الآن متحررًا من الضغط الذي كان يثقل كاهله في بعض مراحل مسيرته السابقة.

حيث قال يوم الأربعاء في باكو: "أصبحت قادرًا على التشكيك في نفسي بدرجة أقل، لأن لدي في داخلي ما يطمئنني إلى أنني قادر على تحقيق ما أريد تحقيقه".

وأضاف: "لا يزال هناك ضغط؛ الجميع هنا لأنهم يتوقعون مني أن أقدم أشياء رائعة وأن أؤدي جيدًا في كل عطلة نهاية أسبوع، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال، وكذلك الفريق بأكمله. لطالما كنت الشخص الذي يحتاج إلى إثبات الأمور لنفسه. لا يهمني ما يستطيع الآخرون إثباته لي، فأنا أفضل أن أثبت ذلك لنفسي".

وتابع: "لطالما وجدت صعوبة في تصديق أنني قادر على الفوز بسباق في الفورمولا 1، حتى فزت بسباق في الفورمولا 1. ولطالما وجدت صعوبة في تصديق أنني أملك ما يلزم للفوز ببطولة العالم، حتى فزت ببطولة العالم".

وأردف: "الآن أصبح الأمر يتعلق أكثر بذلك الاطمئنان الموجود في داخلي. لدي ثقة وإيمان بنفسي، وهو أمر كنت أتمنى لو امتلكته سابقًا. لكن هذه ليست طبيعتي أو الطريقة التي أعمل بها بالضرورة. الأمر لا يتعلق بالضغط، بل بالثقة في القدرات".