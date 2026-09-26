تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"لقد قمتم بعمل رائع في إفسادها".. لماذا يرى فيرستابن أن باكو كانت أفضل فرصة لفوز ريد بُل

فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فاسور: يجب أن نركز بالكامل على سباقنا

دبليو إي سي: إلغاء التجارب التأهيلية لسباق فوجي 6 ساعات بسبب الأحوال الجوية الخطيرة

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: إلغاء التجارب التأهيلية لسباق فوجي 6 ساعات بسبب الأحوال الجوية الخطيرة

إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
إستيبان أوكون يفقد أعصابه بعد انتكاسة باكو: "لا أستحق كل هذا الهراء"
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

عقلية بطل العالم واضحة - الهجوم بكل قوة للحفاظ على أدنى فرصة للحاق بالمتصدر كيمي أنتونيللي.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ماريو رينزي

يعتقد لاندو نوريس أنه بات مطالبًا الآن بتقديم كل ما لديه للحفاظ على أدنى فرصة للفوز بلقب العالم في الفورمولا 1 لعام 2026، وهو ما يفسر خطأه أثناء تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى.

حصد نوريس 83 نقطة منذ أن قدمت مكلارين أكبر تحديثاتها لهذا الموسم في المجر، ما يعني أنه ينافس الآن جورج راسل ولويس هاميلتون على المركز الثاني في بطولة العالم.

لكن سائقًا واحدًا لا يزال يتفوق عليه في رصيد النقاط خلال تلك الفترة، وهو المتصدر كيمي أنتونيللي، الذي يبتعد عنه نوريس حاليًا بفارق 106 نقاط، مع تبقي تسع جوائز كبرى فقط.

لذلك، وفي القسم الثالث من التصفيات على حلبة باكو التي عانت فيها مكلارين، ضغط نوريس بقوة وانغلقت المكابح وانتهى به الأمر في المركز الخامس على شبكة الانطلاق، رغم أن ذلك كان أيضًا نتيجة لمشكلة تقنية يتوقع مدير الفريق أندريا ستيلا أن يتم إصلاحها اليوم.

واعترف البريطاني: "ارتكبت خطأ في لفتي الأخيرة ودفعت الثمن. لكنني وصلت إلى مرحلة في البطولة يتعين عليّ فيها أن أقاتل من أجل البول بوزيشن أو أموت وأنا أحاول. بالطبع، دفعت ثمن الضغط أكثر من اللازم اليوم، لكن هذه هي الأمور".

اقرأ أيضاً:

وقال نوريس إنه كان "على الأرجح الأبطأ على الخطوط المستقيمة"، وهو أمر لم يكن دقيقًا تمامًا، لكنه احتل المركز التاسع عشر من حيث السرعة في التصفيات، متقدمًا على سيارتي أستون مارتن ونيكو هلكنبرغ سائق أودي، ورأى أنه قد يتحول إلى "فريسة سهلة" على الخطوط المستقيمة الطويلة في باكو خلال سباق السبت.

وقال أحد الصحفيين بسخرية مبطنة: "من المثير جدًا أن نتطلع إلى ذلك"، ليرد نوريس، كما كان متوقعًا: "حسنًا، بالنسبة لكم أنتم، أجل. أما بالنسبة لي، فليس كثيرًا".

وبصفته بطل العالم الحالي، أوضح نوريس أنه أصبح الآن متحررًا من الضغط الذي كان يثقل كاهله في بعض مراحل مسيرته السابقة.

حيث قال يوم الأربعاء في باكو: "أصبحت قادرًا على التشكيك في نفسي بدرجة أقل، لأن لدي في داخلي ما يطمئنني إلى أنني قادر على تحقيق ما أريد تحقيقه".

وأضاف: "لا يزال هناك ضغط؛ الجميع هنا لأنهم يتوقعون مني أن أقدم أشياء رائعة وأن أؤدي جيدًا في كل عطلة نهاية أسبوع، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال، وكذلك الفريق بأكمله. لطالما كنت الشخص الذي يحتاج إلى إثبات الأمور لنفسه. لا يهمني ما يستطيع الآخرون إثباته لي، فأنا أفضل أن أثبت ذلك لنفسي".

وتابع: "لطالما وجدت صعوبة في تصديق أنني قادر على الفوز بسباق في الفورمولا 1، حتى فزت بسباق في الفورمولا 1. ولطالما وجدت صعوبة في تصديق أنني أملك ما يلزم للفوز ببطولة العالم، حتى فزت ببطولة العالم".

وأردف: "الآن أصبح الأمر يتعلق أكثر بذلك الاطمئنان الموجود في داخلي. لدي ثقة وإيمان بنفسي، وهو أمر كنت أتمنى لو امتلكته سابقًا. لكن هذه ليست طبيعتي أو الطريقة التي أعمل بها بالضرورة. الأمر لا يتعلق بالضغط، بل بالثقة في القدرات".

جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ديفيد كروفت

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
خروج أودي من الجولة الأولى: نيكو هولكنبرغ لا يرى في التحديث مشكلة

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جولات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جلسات التأهل

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
مرآب فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بعد حادث في الجولة التأهيلية: كيمي أنتونيلي لن يشارك في الجولة الثانية من التصفيات!

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جدار حفرة التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فورمولا 1
200

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

أبرز التعليقات
المزيد من
لاندو نوريس

نوريس: كسب احترام جميع السائقين هو أحد أفضل الإنجازات في مسيرتي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس: كسب احترام جميع السائقين هو أحد أفضل الإنجازات في مسيرتي

نوريس يرفض بشدة ادعاء راسل بشأن مكافأة سيارات 2026 "أسلوب قيادة بعينه"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس يرفض بشدة ادعاء راسل بشأن مكافأة سيارات 2026 "أسلوب قيادة بعينه"

الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا
المزيد من
مكلارين

أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

بياستري بعد تصفيات باكو: لم تكن لديّ أي فرصة للحاق بجورج

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بياستري بعد تصفيات باكو: لم تكن لديّ أي فرصة للحاق بجورج

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو يكشف هدفه الوحيد في سباق باكو: "الحفاظ على قطع السيارة من أجل إكمال ثلاثية السباقات الحالية"

لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
لاندو نوريس: "عليّ أن أهاجم حتى النهاية أو أموت وأنا أحاول" للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2026

فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن يدعم أنتونيللي بعد حادثة تصفيات باكو: "الناس ينسون كم يبلغ من العمر"

كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
كريستيان هورنر "يعرض نفسه رسميًا على فيراري"، الفريق الذي قد يتخلّى عن شرطه الوحيد بالعودة من أجله

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد