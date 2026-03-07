تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

لاندو نوريس: الفورمولا 1 انتقلت من "أفضل سيارات على الإطلاق" إلى "الأسوأ"

ظهر بطل العالم لاندو نوريس متشائمًا حيال قوانين الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026 مع تباين آراء السائقين حول السيارات الجديدة.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

قال سائق مكلارين لاندو نوريس إن الفورمولا 1 "انتقلت من أفضل سيارات على الإطلاق إلى ربما الأسوأ" بينما أعرب عن أسفه للتركيز الكبير على جمع الطاقة، في حين دافع جورج راسل صاحب قطب الانطلاق الأول في جائزة أستراليا الكبرى عن القوانين الجديدة.

وتأهل راسل في المركز الأول أمام زميله في الفريق كيمي أنتونيللي بينما أكدت مرسيدس مكانتها كالفريق المفضل قبل الموسم في ملبورن، مع تفوق الثنائي بفارق مريح عن إسحاق حجار صاحب المركز الثالث مع ريد بُل.

وكانت حصّة تصفيات السبت أكثر هدوءًا بالنسبة لبطل العالم، حيث احتل سائق مكلارين المركز السادس. لكن أكثر من النتيجة، بدا نوريس متشائمًا بشأن الواقع الجديد لقيادة سيارات 2026، التي تتطلب رعاية دقيقة على الحلبة لتحقيق أقصى استفادة من نظام جمع الطاقة الكهربائية في وحدة الطاقة.

وأصبحت السيارات الآن أخف وأكثر رشاقة، لكن لوحظ أنها تتباطأ بشكل كبير عند المنعطف 9-10 في ألبرت بارك.

وقال نوريس: "أعتقد أن الجميع يعرف المشاكل. يتعلّق الأمر كله بتقسيم 50-50 وهذا ببساطة لا يعمل. وضعية الخط المستقيم تعني أن لديك الكثير من المشكلات الأخرى في الوقت نفسه".

وأكمل: "تبطئ كثيرًا قبل المنعطفات، ويجب أن ترفع القدم في كل مكان للتأكد من أن حزمة البطارية ممتلئة. وإذا كانت الحزمة مرتفعة جدًا، فأنت أيضًا في مأزق. الأمر صعب، لكنه ما لدينا. لا يبدو جيدًا كسائق، لكنني متأكد أن جورج مبتسم. كل ما عليك فعله هو استغلال ما ستقدمه له إلى أقصى حد".

وأردف: "لقد انتقلنا من أفضل سيارات تم صنعها على الإطلاق في الفورمولا 1 والأجمل للقيادة إلى ربما الأسوأ. إنه أمر محبط، لكن عليك التعايش معه".

المقال السابق وولف يحتفل بتخلي الفورمولا 1 عن سيارات "التأثير الأرضي"
المقال التالي هاميلتون متحير من تفوق مرسيدس في تصفيات ملبورن ويأمل ألا يكون له علاقة بجدل المحرّكات

