لاندو نوريس: أوسكار بياستري سيجعل حياتي جحيمًا في 2026

يدخل لاندو نوريس سائق مكلارين الموسم الجديد بهدف الدفاع عن لقبه بعدما فاز به بفارق ضئيل في ختام الموسم في أبوظبي في ديسمبر الماضي.

وكان السائق البريطاني في صراع مع زميله أوسكار بياستري طوال معظم فترات الموسم، لكن في المراحل الأخيرة من الموسم أصبح سائق ريد بُل ماكس فيرستابن منافسه الرئيسي.

من جانبه، يسعى بياستري إلى الفوز بلقبه الخاص هذا العام بعدما اضطر لمشاهدة زميله يحتفل بأعظم إنجاز في مسيرته.

وعلى الرغم من صراع اللقب داخل مكلارين في 2025، قال نوريس إن علاقته مع بياستري لم تتغير.

وعندما سُئل كيف يتوقع رد السائق الأسترالي هذا العام، أجاب نوريس: "كعادة أوسكا، إنه يقوم بعمله دون الكثير من الكلام. لا أحتاج إلى قول أي شيء، الجميع يعرف ما هو قادر عليه. سيُظهر مجددًا أنه قادر على أن يكون سائقًا مذهلًا وبطلًا للعالم، تمامًا كما أظهر العام الماضي. أتوقع أن يجعل حياتي جحيمًا".

هذا وقدّمت مكلارين فترة ما قبل موسم قوية بعد فوزها بثنائية اللقبين في 2025. ومع ذلك، أكدت أنها لم تكن في صدارة الترتيب بعد تجارب البحرين.

ورغم ذلك، ستكون التوقعات مرتفعة نظرًا لموقعها القوي العام الماضي، لكن نوريس أوضح أنه رغم رغبته في مواصلة سلسلة انتصاراته، فإن دافعه لا يتركز فقط على النجاح.

حيث قال: "أنا أحب الفوز، أريد الفوز. أريد أن أكون في الصدارة. لكن دافعي ليس النجاح فقط. في كل مرة أخرج فيها إلى الحلبة أريد الفوز، لكن دافعي للفوز لا يعتمد فقط على رفع الكأس أو تحقيق الانتصار".

وتابع: "بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون من السهل التعلق بمتعة الوقوف هناك. أنا متأكد أن كل سائق يحب الصعود إلى منصة التتويج، الفوز والاحتفال، لكن دافعي للعمل، ولأكون جيدًا، ولأتحسن يبدأ برؤية الفوز. لكن في نهاية المطاف هناك فريقي والأشخاص من حولي. هم من أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجلهم. طالما هم موجودون من أجلي، فلن يتغير شيء".