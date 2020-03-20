لامزر: جائزة هولندا الكبرى قد لا تُقام مطلقًا في 2020

أعلنت الفورمولا واحد أمسٍ الخميس أنّ سباقات هولندا، وإسبانيا وموناكو قد تمّ تأجيلها (ما عدا موناكو التي تمّ تأكيد إلغائها بالكامل إثر ذلك) بسبب تفشّي فيروس كورونا.

ولا تزال زاندفورت من بين قائمة السباقات التي تُحاول الفورمولا واحد إعادة جدولتها، حيث يُعتقد بأنّ شهر أغسطس/آب قد يكون موعدًا بديلًا محتملًا الآن بعد أن وفّرت العطلة الصيفيّة المنقولة مساحات إضافيّة.

وكانت جميع تذاكر الحدث قد بيعت كلّها منذ فترة، وبالنظر إلى التكاليف العالية لإ‘ادة بناء الحلبة، فمن الواضح أنّ هناك بعض الضغوطات لإقامة السباق هذا العام.

لكن بالرغم من الصعوبات الواضحة التي يُواجهها لامرز المروّج للسباق، إلّا أنّه شدّد على ضرورة النظر إلى الصورة العامة.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالطبع نشعر بالسوء تجاه المشجّعين، لكن في ذات الوقت يعيش المشجّعون في ذات العالم مثلنا. الفيروس يتحكّم بنا جميعًا، لذا لسنا مسؤولين عن أيّ شيء في الوقت الحاضر. إنّ الفيروس هو الذي يقودنا في جميع الاتّجاهات".

وأكمل: "لا نريد الدخول في رحلة أسف إن صحّ التعبير بخصوص مدى حزن وسوء الوضع، كون هناك شركات أغلقت بالكامل، وهناك أشخاصٌ يُعوّلون على مدخولهم اليومي الذي انهار إلى الصفر".

وأردف: "هناك الكثير من الأحداث في العالم في الوقت الحاضر وسيكون من الخطأ بالكامل إقامة جائزة كبرى في 3 مايو/أيار. حتّى لو كنّا قادرين على إقامته فستأسل نفسك إن كان ذلك ما تريد فعله حقًا؟".

وواصل شرحه بالقول: "بالطبع نرى إمكانيّة ذلك من منظورنا. لكنّ الأخبار الأكثر أهميّة هي: حسنًا، ليس في 3 مايو. السؤال الأكبر الآن هو: متى سيُقام السباق إذًا؟".

وعندما سُئل عن إمكانيّة إقامة السباق في أغسطس، اعترف لامرز أنّ ذلك الموعد قد لا يكون عمليًا، وذلك في حال لم يتحسّن الوضع الصحيّ في العالم.

وقال بخصوص ذلك: "سنكون في قمّة الفرح إن تمكّن من القول في يوليو أنّ بلدنا والعالم بأسره تخلّص من الفيروس، لكن ما مدى واقعيّة ذلك؟".

وأضاف: "علينا أن نكون جاهزين لجميع السيناريوهات، وحتّى كمشجّعين فعليكم التفكير في إذا ما كان تأجيل السباق لعامٍ إضافي أفضل. جميع السيناريوهات محتملة".

وأكمل: "إن كنت ستُركّز على تاريخ أغسطس، فقد يمرّ الوقت سريعًا وتجد نفسك مضطرًا لإلغاء ذلك الموعد هو الآخر. كلّ ذلك يجري في العالم الذي نعيش فيه. تنظر حولك وتقول: هل هذا واقعي؟ أخبروني".

واعترف لامرز بأنّ السباق قد يُلغى في نهاية المطاف.

وقال حيال ذلك: "قبلنا حقيقة أنّ ذلك قد يكون أحد النتائج. هناك بلدان لم يدخلها الفيروس أصلًا. هل بلغنا نحن قمّة المنحى؟".

وأضاف: "يعود الوضع تحت السيطرة في الصين، لكن في أيّ مرحلة نتواجد نحن الآن؟ نودّ التفكير في أنّنا نُسيطر على الوضع، لكنّنا لسنا كذلك، بل الفيروس هو المتحكّم فينا جميعًا".

وقال لامزر أنّ على الجميع التفكير في الوضع العالمي: "هناك جنازة كلّ نصف ساعة في بيرغامو. إن كنت مشجّعًا اشترى تذكرة فقد تتساءل متى ستُقام الجائزة الكبرى، وعلى ضوء ما يحدث في الوقت الحاضر فذلك مصدر إزعاجٍ في الوقت الحاضر، عوضًا عن الدخول في الدراما والكوارث".

وأكمل: "أناس يكونون في صحّة جيّدة في أحد الأيّام قد يُعانون للبقاء على قيد الحياة بعد أسبوع. إن لم يحدث ذلك في الدائرة المحيطة بكم، فيُمكنكم أن تعتبروا أنفسكم محظوظين. انتظروا إلى أن يضرب الفيروس منطقة قريبة منكم قبل أن تدركوا ما يحدث في العالم".