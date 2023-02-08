لاس فيغاس توافق على خطة لغلق طريق سلسلة الفنادق الشهير لكل سباق فورمولا واحد حتى 2032
وافق المسؤولون في لاس فيغاس على خطة لإغلاق طريق "ذا ستريب" الذي يمر بأشهر الكازينوهات والفنادق من أجل سباق الفورمولا واحد للأعوام العشرة المقبلة، بينما يستهدفون "شراكة إلى الأبد" مع البطولة.
كشفت الفورمولا واحد في مارس الماضي أنها ستعود إلى لاس فيغاس في نوفمبر 2023، لتقيم سباق شوارع حول مركز المدينة على مسار يتضمن جزءًا من طريق "ذا ستريب" الشهير.
وسيُقام السباق في مساء يوم السبت، ليستقطب أكبر عدد من المشاهدين في الولايات المتحدة وسط الاهتمام الجارف حاليًا بالفورمولا واحد لدى الأمريكيين.
وتم في البداية توقيع عقد مبدئي بثلاث سنوات يغطي مواسم 2023-2025، لكن البطولة أوضحت خلال الإعلان أن تتوقع التزامًا لمدة أطول.
وقد سمعت يوم أمس الثلاثاء لجنة مقاطعة كلارك مقترحًا للاعتراف بالسباق كحدث سنوي للأعوام العشرة المُقبلة، ما سيجلب ما قد يتجاوز 1 مليار دولار من التأثير الاقتصادي على المنطقة.
وجزء من ذلك المقترح يتضمن الطلب من اللجنة الاعتراف بالحلبة على صعيدي الأرض العامة والخاصة في لاس فيغاس، بما في ذلك الطرقات المملوكة لمقاطعة كلارك - طريق هارمون، لاس فيغاس بوليفارد، طريق كوفال وطريق ساندز - والتي ستتطلب الإغلاق وقت السباق.
وقد صرّح جايمس غيبسون مفوض مقاطعة كلارك قُبيل التصويت على المقترح قائلًا: "لدينا عقد بثلاث سنوات مع الفورمولا واحد، لكننا نتوقع شراكة إلى الأبد. ذلك سيفتح الطريق لنكون قادرين على استضافة الحدث لعشرة أعوام على الأقل. ومن ثم بعد ذلك أثق بأن من سيخلفونا سيرون قيمة ما قمنا به وسيواصلون القيام به إلى الأبد".
هذا وتم التصويت على المقترح بالإجماع من قبل اللجنة، ما يمنح الضوء الأخضر لخطط الإغلاق المطلوبة في كل عام حتى 2032.
هذا وأشار المقترح إلى أن لاس فيغاس تخطط للاحتفاظ بمكانها المتأخر على الروزنامة بالمضي قدمًا، موضحة بأن التجهيز للحدث يعتمد على أن يقام "لبضع ساعات كل يوم ولخمسة أيام تبدأ من كل أربعاء إلى الأحد ضمن الأسبوع السابق لعطلة عيد الشكر في نوفمبر في الأعوام من 2023 وحتى 2032".
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