"لاخطط" لدى آدريان نيوي حيال خطوته المقبلة في الفورمولا واحد
شدد آدريان نيوي عبقري التصميم أنه لا توجد لديه خطط حيال الفريق الذي سينضم إليه لاحقاً في الفورمولا واحد، بعد تأكيد خروجه من ريد بُل، لكنه اعترف بحاجته إلى "فترة راحة".
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
أعلنت ريد بُل مؤخراً عن خروج نيوي من صفوفها بعد ما يقارب عقدين من الزمن، لعب خلالهما دوراً هاماً للغاية في تصميم السيارات التي منحت كلاً من سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن عدة ألقاب.
لكن وسط التكهنات حيال وجود انشقاقات ضمن فريق ريد بُل، شعر نيوي أن الوقت مناسب لترك موقعه مع العلامة النمساوية. وسيواصل العمل على سيارة آربي17 الخارقة، لكنه سيترك العمل فيما يتعلق بأية التزامات للفورمولا واحد، وسيصبح حراً للانضمام إلى فرق أخرى بدءاً من مارس 2025.
وهذا ما يمنح نيوي بعض الوقت للانتقال إلى حقبة قوانين 2026 المختلفة، وسط تكهنات كبيرة ربطته بفريق فيراري، الذي سيضم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إلى صفوفه، بدءاً من موسم 2025.
"الفورمولا واحد تستهلك كل شيء، وأنا في هذا المجال منذ زمن بعيد" قال نيوي في تصريح لقناة سكاي سبورتس اف1.
وخاض نيوي مع ريد بُل فترات عمل مزدحمة بالفعل، خاصة خلال المعركة المتقاربة مع مرسيدس في موسم 2021، وكذلك لناحية وضع الموارد المناسبة لتطوير سيارة الموسم التالي التي هيمنت بعدها على حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
"لا أعلم، وصلت إلى مرحلة شعرتُ فيها - كما قال فوريست غامب - ’أشعر بأنني متعب بعض الشيء’" قال نيوي.
وحين سُئِل حول المدة التي يريدها للتفكير بقرار خطوته التالية، أجاب: "بعض الوقت، بصراحة".
وأكمل: "أعتقد أنني خلال الفترة الشتوية بعد مرور بعض الجولات هذا الموسم، أعتقد.. أنني شخص محظوظ للغاية لأنني لست بحاجة للعمل لتأمين قوت يومي".
وأردف: "أعمل لأنني أستمتع بالعمل، الآن حان الوقت لبعض الراحة".
واسترسل: "ماندي، زوجتي، وكلابي، سنسافر على الأغلب. مع منزل متنقل نتحرك ضمن فرنسا ونستمتع بالحياة".
واختتم: "ربما في مرحلة ما، لا أدري متى، سأفكر أثناء الاستحمام ’حسناً، تلك ستكون خطوتي التالية’. لكن حالياً، لا توجد لديّ خطط".
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