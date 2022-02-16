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لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي

كشف نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز أنه اضطر لاتخاذ "احتياطات أمنية" بعد التهديدات بالقتل التي تلقاها بسبب حادثته في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021، والتي حسمت نتيجة معركة اللقب.

لاتيفي يكشف عن "احتياطاتٍ أمنية" بعد تهديدات بالقتل بسبب حادثته في أبوظبي
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

نشر لاتيفي بياناً بعد تسعة أيام من السباق الختامي منتقداً الإزعاجات الكبيرة التي تلقاها بعد السباق، آملاً في أن "يشعل شرارة الكلام عن التنمر عبر الإنترنت والنتائج الدراماتيكية التي يتسبب بها للناس".

تعرض الكندي لحادثة قبل ستّ لفات من نهاية السباق في ياس مارينا، ما تسبب بإدخال سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية من قبل مدير السباق مايكل ماسي.

لكن الطريقة التي تمّ بها استئناف السباق للفة وحيدة بعد ذلك لعبت دوراً حاسماً في منح ماكس فيرشتابن فرصة تجاوز غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليقتنص لقبه الأول في الفئة الملكة.

وضمن معرض كلامه مؤخراً، كشف لاتيفي أنه "من المهم استغلال شعبية الرياضة من أجل نشر رسالة هامة تتعلق حول التعامل بلطف بين الناس".

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وعندما سُئِل عن مدى الجدية التي تعامل بها مع تهديدات القتل التي تلقاها بسبب حادثته تلك، أجاب: "بصراحة، لقد كانت أمراً تعاملت معه بجدية".

وأكمل: "قد يبدو الأمر سخيفاً للبعض، لكن في نهاية المطاف لا يمكنك التكهن بمدى جدية تلك التهديدات".

وتابع: "بعد مرور بعض الأيام على السباق، كنت في لندن. أخذت معي بعض أفراد الحماية".

وأردف: "لذا، قد يبدو الأمر مضحكاً أو سخيفاً، لكننا بالتأكيد أخذنا تلك التهديدات على محمل الجد، لأنك لا تدري ما قد يحصل".

سيارة ويليامز 2022

سيارة ويليامز 2022

تصوير: ويليامز

بالمقابل، كشف لاتيفي أن هاميلتون أرسل له رسالة بعد بضعة أيام من السباق الختامي.

وبالرغم من أنه لم يتحدث عن تفاصيلها، لكنه أشار إلى أنها كانت إضافة إلى رسالة "دعم أخرى، تلقيتُها من أحد أعضاء فريق مرسيدس كذلك".

وأضاف: "من الواضح أن الدعم الذي تلقيته - عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومن عدة سائقين كذلك، كان مشجعاً. يتفق الجميع على أهمية الدعم والتعاطف".

واسترسل: "تلك التصرفات المتطرفة جانب مؤسف من عالمنا الحالي ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل الكثير من الإيجابيات حيث تمنح الكثيرين وصولاً لأمور لم يكونوا ليصلوا إليها في الأحوال الاعتيادية".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، يمكن لأمور سلبية أن تحصل. ومن الجميل أن نتمكن من إيجاد أمور أكثر إيجابية للقيام بها عبر تلك القنوات".

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