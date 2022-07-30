تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / بياستري ولاوسون بصدد المشاركة في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية التالي / تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المجر الكبرى 2022
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

لاتيفي يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في المجر

أحرز نيكولاس لاتيفي الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة المجر الكبرى متفوّقًا على شارل لوكلير سائق فيراري.

لاتيفي يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في المجر

مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار هذا اليوم السبت قبل بداية التجارب الحرّة الثالثة.

وبالنظر إلى توقّع تواصل الأمطار في التصفيات، فقد كان السائقون وفرقهم بحاجة للتعوّد على هذه الظروف قبل الدخول إلى التجارب التأهيليّة المهمّة على هذه الحلبة صعبة التجاوز عادة.

وبعد أن دخل أغلب السائقين على إطارات فول ويت في البداية، قال لوكلير: "أعتقد بأنّ إطارات انترميديت هي الخيار الأنسب، لا توجد الكثير من برك المياه على الحلبة".

في المقابل اختار ثنائيّ ريد بُل ولويس هاميلتون عدم الدخول إلى الحلبة مطلقًا في تلك المرحلة.

لكنّ المزيد من الأمطار تهاطلت إثر ذلك بدقائق قليلة، وهو ما كان يعني أنّ إطارات "انترميديت" لم تعد خيارًا متاحًا.

ولدى دخول هاميلتون لاحقًا على إطارات "انترميديت"، قال البريطاني: "هل إطاراتي باردة أم ماذا؟" فأجابه مهندسه: "نحن نعاني لتوليد الحرارة في الإطارات"، وكان الأمر ذاته مع زميله جورج راسل.

في الأثناء انزلق لوكلير أثناء لفّته السريعة الأولى على إطارات "انترميديت"، لكن بالرغم من التفاف سيارته بشكلٍ كامل فإنّه تفادى الاصطدام بأيّ شيء وتمكّن من المواصلة.

ومثلما يحدث بشكلٍ شبه دائمٍ في هذه الظروف، فلا بدّ تقريبًا أن يقع أحد السائقين ضحيّة لانزلاق ما، وكان سيباستيان فيتيل من تعرّض لحادث في المنعطف العاشر بعد فقدانه السيطرة على سيارته أثناء التسارع ليعبر بشكلٍ جانبي على كامل المنطقة الحصويّة ويصطدم جانبها بحاجز الإطارات.

ودفع ذلك إدارة السباق لرفع العلم الأحمر حتى إبعاد سيارة أستون مارتن.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية، حيث سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة، وتواصل التذمّر من ضعف التماسك.

ونجح حينها لاتيفي في تحقيق الزمن الأسرع البالغ 1:41.480 دقيقة بشكلٍ مفاجئ، وتقدّم الكندي على شارل لوكلير بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية، وكان سائق فيراري متفاجئًا في النهاية من زمن الكندي.

وأكّد أليكسندر ألبون وتيرة ويليامز القويّة بحلوله ثالثًا أمام ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ بـ 1.7 ثانية من لاتيفي.

وذهب المركز الخامس إلى جورج راسل الذي تقدّم على فرناندو ألونسو، في حين اكتفى كارلوس ساينز الإبن بالمركز السابع.

وتواجد لاندو نوريس في المركز الثامن أمام فيتيل الذي كان زمنه السابق كافيًا لوضعه تاسعًا، في حين أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل وكان أبطأ بأكثر من ثلاث ثوانٍ من لاتيفي المتصدّر.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:41.480     155.415
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 14 1:42.141 0.661 0.661 154.410
3 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 19 1:42.381 0.901 0.240 154.048
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 10 1:43.205 1.725 0.824 152.818
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 13 1:43.434 1.954 0.229 152.479
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:43.570 2.090 0.136 152.279
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 15 1:43.589 2.109 0.019 152.251
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 13 1:43.743 2.263 0.154 152.025
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 14 1:44.178 2.698 0.435 151.390
10 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 20 1:44.655 3.175 0.477 150.700
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 11 1:44.832 3.352 0.177 150.446
12 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 18 1:45.156 3.676 0.324 149.982
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:45.570 4.090 0.414 149.394
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 11 1:45.624 4.144 0.054 149.318
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:45.638 4.158 0.014 149.298
16 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 17 1:45.691 4.211 0.053 149.223
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 17 1:45.850 4.370 0.159 148.999
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 20 1:45.930 4.450 0.080 148.887
19 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 18 1:46.091 4.611 0.161 148.661
20 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 11 1:48.240 6.760 2.149 145.709
المشاركات
التعليقات
بياستري ولاوسون بصدد المشاركة في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية
المقال السابق

بياستري ولاوسون بصدد المشاركة في التجارب الحرة للفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية
المقال التالي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المجر الكبرى 2022

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المجر الكبرى 2022

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022

حذّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من أنّ الفورمولا واحد تُجازف باتّباع الفرق لأفكار تصاميم أرضيّات "حمقاء" في 2023 في حال لم تتمكّن "فيا" من التوصّل إلى تغييرات قوانين مناسبة للعام المقبل.

وولف: مخاطر "الأذية الدماغية" إثبات على ضرورة تدخل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مخاطر "الأذية الدماغية" إثبات على ضرورة تدخل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أن التحذيرات في تقرير طبي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال مخاطر حصول أذية دماغية للسائقين جراء الارتدادات العنيفة، تثبت ضرورة إيجاد حلّ لها الموسم المقبل.

فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كـ "هواة" حيال حدود المسار

يعتقد ماكس فيرشتابن بأنّ مسؤولي "فيا" يُعاملون سائقي الفورمولا واحد كهواة حيال حدود المسار، وذلك بعد عودة الجدل بشأنها خلال تصفيات جائزة المجر الكبرى.

هاميلتون: حجز مرسيدس للصفّ الأوّل في تصفيات المجر كان ممكنًا قبل عطل نظام "دي آر اس"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: حجز مرسيدس للصفّ الأوّل في تصفيات المجر كان ممكنًا قبل عطل نظام "دي آر اس"

كان لويس هاميلتون واثقًا من تحقيق مرسيدس للثنائيّة في تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد تحوّل وتيرة الفريق إلى أن اصطدمت آماله بعطلٍ في نظام "دي آر اس".

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.