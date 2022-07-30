لاتيفي يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في المجر

مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار هذا اليوم السبت قبل بداية التجارب الحرّة الثالثة.

وبالنظر إلى توقّع تواصل الأمطار في التصفيات، فقد كان السائقون وفرقهم بحاجة للتعوّد على هذه الظروف قبل الدخول إلى التجارب التأهيليّة المهمّة على هذه الحلبة صعبة التجاوز عادة.

وبعد أن دخل أغلب السائقين على إطارات فول ويت في البداية، قال لوكلير: "أعتقد بأنّ إطارات انترميديت هي الخيار الأنسب، لا توجد الكثير من برك المياه على الحلبة".

في المقابل اختار ثنائيّ ريد بُل ولويس هاميلتون عدم الدخول إلى الحلبة مطلقًا في تلك المرحلة.

لكنّ المزيد من الأمطار تهاطلت إثر ذلك بدقائق قليلة، وهو ما كان يعني أنّ إطارات "انترميديت" لم تعد خيارًا متاحًا.

ولدى دخول هاميلتون لاحقًا على إطارات "انترميديت"، قال البريطاني: "هل إطاراتي باردة أم ماذا؟" فأجابه مهندسه: "نحن نعاني لتوليد الحرارة في الإطارات"، وكان الأمر ذاته مع زميله جورج راسل.

في الأثناء انزلق لوكلير أثناء لفّته السريعة الأولى على إطارات "انترميديت"، لكن بالرغم من التفاف سيارته بشكلٍ كامل فإنّه تفادى الاصطدام بأيّ شيء وتمكّن من المواصلة.

ومثلما يحدث بشكلٍ شبه دائمٍ في هذه الظروف، فلا بدّ تقريبًا أن يقع أحد السائقين ضحيّة لانزلاق ما، وكان سيباستيان فيتيل من تعرّض لحادث في المنعطف العاشر بعد فقدانه السيطرة على سيارته أثناء التسارع ليعبر بشكلٍ جانبي على كامل المنطقة الحصويّة ويصطدم جانبها بحاجز الإطارات.

ودفع ذلك إدارة السباق لرفع العلم الأحمر حتى إبعاد سيارة أستون مارتن.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية، حيث سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة، وتواصل التذمّر من ضعف التماسك.

ونجح حينها لاتيفي في تحقيق الزمن الأسرع البالغ 1:41.480 دقيقة بشكلٍ مفاجئ، وتقدّم الكندي على شارل لوكلير بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية، وكان سائق فيراري متفاجئًا في النهاية من زمن الكندي.

وأكّد أليكسندر ألبون وتيرة ويليامز القويّة بحلوله ثالثًا أمام ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ بـ 1.7 ثانية من لاتيفي.

وذهب المركز الخامس إلى جورج راسل الذي تقدّم على فرناندو ألونسو، في حين اكتفى كارلوس ساينز الإبن بالمركز السابع.

وتواجد لاندو نوريس في المركز الثامن أمام فيتيل الذي كان زمنه السابق كافيًا لوضعه تاسعًا، في حين أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل وكان أبطأ بأكثر من ثلاث ثوانٍ من لاتيفي المتصدّر.

نتيجة الحصّة: